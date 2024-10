Percorrendo a piedi il "Tratturo Magno": la tappa di San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. I camminatori del tratturo Magno, partiti dall’Aquila, sono giunti oggi a San Martino in Pensilis, che hanno completato la tappa con partenza da Petacciato. Camminatori che stanno percorrendo il tratturo Magno a piedi. Domattina saranno anche in diretta Rai su Buongiorno Italia per la loro ripartenza e per il proseguo del loro cammino verso la Puglia. I camminatori sono stati accolti da Vincenzo Plescia, presidente della Pro loco di San Martino in Pensilis e dai ragazzi dell'Associazione Nazionale Carabinieri 33esimo nucleo volontariato e protezione civile, nonché dal sindaco, Giovanni Di Matteo.

Il "Tracturo 3000", da 18 anni, persegue il suo intento di recupero dello storico percorso che scorre, da millenni, tra Abruzzo, Molise e Puglia.