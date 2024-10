Apparecchiature ospedaliere, Roberti: "Dati diffusi dal Corriere non sono aggiornati"

TERMOLI. Ancora una volta si anima il contest tra Milena Gabanelli e il Governatore Francesco Roberti.

In particolare, il presidente della Regione Molise ha inteso replicare sui contenuti di un articolo apparso sul Corriere della Sera, in cui si metteva in evidenza l'obsolescenza delle apparecchiature ospedaliere.

"In riferimento al servizio pubblicato su corriere.it dal titolo ‘Mammografi, Risonanze, Tac: esami meno precisi quando gli strumenti hanno più di dieci anni. Ecco dove sono’, in cui si riporta il Molise al primo posto per macchinari obsoleti coi dati riportati al 31 dicembre 2023, si precisa quanto segue sullo stato attuale alla data del 1° ottobre 2024, al fine di evitare di generare confusione tra i pazienti, riprendendo dati non più attuali e rassicurando quest’ultimi sul lavoro che si sta portando avanti sulla sanità in Molise.

Regione Molise: 290.000 abitanti

Fondi PNRR M6 spesi : 7.280.000 euro

Grandi apparecchiature per i 4 PO e per i 3 Distretti

Lo stato di fatto per ogni intervento è specificato nella seguente tabella.

App - DESCRIZIONE LUOGO DESTINAZIONE - CUP STATO DI FATTO

1 TAC - 128 strati PO AGNONE - In fase di collaudo

MRI 1,5 T PO ISERNIA – in fase di approvazione

MRI 1,5 T PO TERMOLI – in fase di approvazione

Mammografi PO TERMOLI - In fase di collaudo

Mammografi PO CAMPOBASSO - In fase di collaudo

Mammografi PO CAMPOBASSO - In fase di installazione

Mammografi PO VENAFRO In fase di collaudo

Mammografi PO ISERNIA - In fase di collaudo

Mammografi PO LARINO - In fase di collaudo

Mammografi PO AGNONE - In fase di collaudo

Angiografi Cardiologici PO ISERNIA - Progetto in fase di redazione

Angiografi Vascolari PO TERMOLI - Progetto in fase di redazione

Ecotomografi Mult./Internistici POLIAMBULATORIO CAMPOBASSO - In fase di collaudo

Ecotomografi Mult./Internistici POLIAMBULATORIO CAMPOBASSO - In fase di collaudo

Ecotomografi Cardiologici 3D PO CAMPOBASSO - In fase di collaudo

Ecotomografi Cardiologici 3D PO CAMPOBASSO - In fase di collaudo

Ecotomografi Ginecologici 3D PO ISERNIA - In fase di collaudo

Ecotomografi Ginecologici 3D PO TERMOLI - In fase di collaudo

Sistemi radiologici fissi PO LARINO - Progetto in fase di approvazione

Sistemi radiologici fissi O CAMPOBASSO - Progetto in fase di redazione

Sistemi radiologici fissi PO AGNONE - Progetto in fase di redazione

Sistemi radiologici fissi PO ISERNIA - Progetto in fase di redazione

Sistemi radiologici fissi PO TERMOLI - Progetto in fase di approvazione".