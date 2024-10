Carenza dei medici pediatri, dirigenti Asrem auditi in Commissione

CAMPOBASSO. È tornata a riunirsi nuovamente nel pomeriggio di oggi, presieduta dal suo Presidente Nicola Cavaliere, la Quarta Commissione permanente che, nell’ambito degli approfondimenti in merito all’assegnazione di pediatri nelle zone carenti, ha audito i vertici dell’Asrem, cosi come da sollecitazione dei Consiglieri Andrea Greco e Angelo Primiani. Questi ultimi, infatti, con una specifica richiesta rivolta al Presidente Cavaliere, hanno chiesto di poter svolgere in Commissione un’attività di ascolto dei responsabili dell’Azienda sanitaria regionale al fine di “chiarire ogni aspetto relativo all'assegnazione di pediatri nelle zone carenti di assistenza pediatrica tenendo conto delle esigenze assistenziali del territorio”.

Nell’ambito di tale attività di approfondimento della problematica la Commissione, pertanto, ha audito il direttore sanitario dell’Asrem, Bruno Carabellese, e la responsabile della medicina territoriale, Tiziana Scellini. Per la Giunta regionale era presente l’Assessore Michele Iorio.

I diversi Commissari hanno rivolto delle domande ai vertici dell’Asrem e hanno anche espresso delle considerazioni in merito alla situazione della copertura di pediatri nelle diverse aree della regione.

Il dottor Carabellese e la dottoressa Scelli hanno fornito delle spiegazioni rispetto alle questioni poste, evidenziando le azioni messe in capo dalla loro Azienda per implementare la presenza di pediatri nelle zone più carenti.

Il presidente Cavaliere, facendo sintesi dell’incontro, ha evidenziato come il confronto creatosi sia stato sicuramente positivo e costruttivo, anche se dovranno seguire altre occasioni di approfondimento dei punti oggi discussi.

Galleria fotografica