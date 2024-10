L'incontro tra Roberti e il Console statunitense Roberts-Punds

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha ricevuto, a Palazzo Vitale, la visita istituzionale del Console Generale degli Stati Uniti d'America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds.

Il presidente Francesco Roberti e il Console Tracy Roberts-Pounds, a Napoli, lo scorso mese di giugno, in occasione del 248° Anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti d'America, avevano già avuto modo di conoscersi e confrontarsi sul legame storico che intercorre tra l’Italia, le regioni del Sud e gli Stati Uniti d’America.

Nel corso della visita istituzionale, è stato ricordato come furono migliaia i molisani ad emigrare negli Stati Uniti d’America nella prima metà del XX Secolo, dove oggi vivono molisani d’origine delle generazioni successive con la conseguenza che persistono, ancora oggi, legami di famiglia, ma anche culturali ed economici, tra il Molise e gli USA.

“L’obiettivo è quello di aprirci alle più ampie forme di collaborazione – il commento del presidente Francesco Roberti – La sinergia nei settori strategici, che promuoveremo in diverse forme, non può che far bene al nostro Molise”.