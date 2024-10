Il seggio tunisino a Termoli conferma la vittoria schiacciante del Presidente Saide

TERMOLI. Tutto il mondo è paese, anche l’urna in città. Così, i tunisini che hanno votato per eleggere il loro Presidente della Repubblica, anche a Termoli, come unica sede molisana, da venerdì a domenica scorsa, si sono espressi come la stragrande maggioranza dei loro connazionali residenti in Patria.

Il Capo dello Stato uscente, Kais Saide ha vinto sfiorando il 90% dei voti, ma a recarsi ai seggi è stato appena il 27,7%. Staccatissimi l’industriale liberale Ayachi Zammel e Zuhair Maghzaoui, un esponente della sinistra panarabisata, leader del partito Echaab (il Popolo).

A Termoli i votanti sono stati 38, pari al 50,8% degli aventi diritto al voto (64), di questi, in 36 hanno votato per Saide, due sono andati a Zammel.

Seggio che ha visto operare Abdelatif Abdellawi, Kaiser Saoud, Rejeb Ben Mariem e Hanen Gzaiel.