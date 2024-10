Accoglienza e servizi all'imbarco: l'impegno economico al Porto di Termoli

TERMOLI. Una stagione turistica intensa per le attività connesse ai servizi di imbarco per le Isole Tremiti dal porto di Termoli, gestita dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Diverse anche le innovazioni introdotte per accogliere al meglio il passeggero-turista, basti ricordare l'entrata in funzione della stazione marittima, attesa a lungo; il servizio di connettività e l'area di attesa e pre-imbarco.

Con riferimento all’impegno economico sostenuto, si parla complessivamente tra servizi e infrastrutturazione l'investimento per il 2024 di poco meno di 200mila euro così suddivisi.

Servizio pulizia: 35.128,72 euro;

Servizio portierato: 44.200 euro;

Servizio viabilità: 17.098 euro;

Gazebo: circa 100mila euro.

Un totale di 196.426 euro.

Inoltre per la pulizia dell’intero ambito portuale l’Autorità portuale sostiene oneri per oltre a circa 100mila euro annui.

Sono sette le tensostrutture per complessivi 500mq. La riorganizzazione del pre-imbarco, co-pianificata con la Capitaneria di Porto, ha sensibilmente migliorato le condizioni di attesa anche sotto il profilo della sicurezza dei passeggeri, agevolando la gestione dei flussi in imbarco e in sbarco.

Tra gli altri servizi attivati, anche l'assistenza alla viabilità, un servizio che ha sviluppato circa mille ore nella stagione estiva.

Con la piattaforma Wi-Fi by Italia, nelle aree del Molo Nord Est, i passeggeri e i turisti in transito, ma anche gli operatori e le comunità portuali, dopo una semplice procedura di registrazione, possono fruire gratuitamente della connettività Internet.