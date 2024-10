Fiera d'Ottobre, l'ordinanza del sindaco sulla circolazione stradale

LARINO. Si svolgerà dal 9 al 13 ottobre la "Fiera d'Ottobre" nel comune di Larino.

Il sindaco Pino Puchetti ha emanato un'ordinanza riguardante la limitazione alla circolazione stradale.

Il sindaco ordina

lo svolgimento della Fiera di Ottobre 2024, dal 9 al 13 ottobre 2024, in viale Giulio Cesare, via G. Mazzini, piazza del Popolo e via F. Jovine secondo il percorso espositivo riportato nella planimetria allegata al presente provved imento;

l'istituzione del divieto di sosta e di transito in Viale Giulio Cesare, Via Giuseppe Mazzini (limitatamente al tratto interessato dall'area mercatale) , Via Francesco Jovine, e in tutte le traverse che collegano quest'ultima con Viale Giulio Cesare, in Piazza del Popolo (nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 11) dal giorno mercoledì 9/10/2024 al giorno domenica 13/10/2024, dalle ore 6,00 alle ore 15,00;

l'istituzione del doppio senso di marcia in Via Console Minucio, con avviso di strada senza uscita;

DISPONE

1. per gli autoveicoli che devono raggiungere l'Ospedale, il Tri bunale , l' Hospice e il Terminal , il seguente percorso alternativo: Via Dante, Via Luigi Stur zo, Via Giuseppe Mazz ini, Viale Giulio Cesare, Piazza del Popolo;

2. per gli autobus che devono raggiungere il Terminal il seguente percorso alternativo: Via Dante, Via Luigi Sturzo, Corso Alberto Magli ano, Largo Pretorio, Viale Giulio Cesare, Via Cavalieri di Malta ;

3. che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio online di questo Ente e venga trasmessa:

a) alla Prefettura- UTG di Campobasso;

b) alla Questura di Campobasso

c) al Comandante della Stazione Carabinieri Larino;

d) al Comandante della Guardia di Finanza Larino;

e) al Servizio di Vigilanza Sede;

f) al Responsabile dei Servizi Civili e Protezione Civile Sede;

g) alle società di autolinee in transito da/per Larino;

h) alla Impregico S.r.l..;

i) al servizio di emergenza 118;