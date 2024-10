«Due anni senza Mimmo, il suo impegno civile e la sua ironia»

TERMOLI. «Ci manca tantissimo, sono trascorsi due anni da quando Mimmo non c’è più. Vogliamo ricordarlo attraverso Termolionline, sottolineando quelle caratteristiche e peculiarità che lo rendevano speciale, ad esempio come la sua ironia, ma anche l’impegno civile e culturale che ha sempre profuso a Termoli e nel territorio in cui ha sempre vissuto». Un pensiero che arriva dalla lontana Germania, col fratello Corrado, che lo porta nel suo cuore, assieme al resto della famiglia.

Due anni fa, da poco trascorse le 21.30 del 9 ottobre 2022, il fratello Corrado dava così la notizia della scomparsa di Mimmo Farina, che a 50 anni soltanto, dopo mesi di sofferenze causate da un terribile incidente subito in bici, cessava di vivere.

Grande la commozione in basso Molise per la morte di Mimmo, noto attivista politico e anima del cineclub Kimera, avvenuta a poco meno di 5 mesi dal tragico incidente che l'ha visto coinvolto il 13 maggio 2022, quando si stava recando in sella alla sua bicicletta a fare la dialisi all'ospedale San Timoteo di Termoli.

Purtroppo le sue condizioni furono subito considerate molto gravi e venne trasferito d'urgenza prima al Neuromed di Pozzilli, dal Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, quindi ancora un trasferimento alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Mimmo si schiantò contro un camion che era in sosta sul marciapiede in via Elba.

Stasera, alla chiesa di Sant’Antonio, viene celebrata una messa in suffragio, alle 18.