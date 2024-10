L'eredità della Bicistaffetta partita da Termoli e conclusa alla Fiera del Levante

TERMOLI. Come da programma, si è conclusa sabato scorso, 5 ottobre, a una settimana dalla doppia partenza da piazza Monumento e piazza Duomo, la ventesima Bicistaffetta della Fiab, stavolta sul tragitto Termoli-Bari, nell’ambito della rassegna Ecomob Expo City.

Sono stati 43 i cicloturisti che hanno percorso in otto giorni in bici i 550 km tra Molise e Puglia provenienti da tutta Italia, con 12 incontri «on the road» con enti e amministrazioni, nonché 4 convegni istituzionali.

La Bicistaffetta è il più importante evento di cicloturismo e advocacy promosso da FIAB-Federazione ItalianaAmbiente e Bicicletta con lo scopo di “testare gli itinerari della rete nazionale Bicitalia e mantenere alta l’attenzione di amministrazioni, territori e opinione pubblica sull’importanza di infrastrutture ciclistiche, sicure e di qualità, funzionali sia alla mobilità quotidiana sia allo sviluppo dell’economia legata al turismo in bicicletta.

L’edizione 2024 si è chiusa sabato 5 ottobre a Bari con un convegno pubblico presso la XX Fiera del Levante dal titolo “La Puglia che si Muove-La rete delle Ciclovie: stato di attuazione e prospettive europee”, dopo aver attraversato tra l'entusiasmo e il calore di Molise e Puglia lungo la Ciclovia Adriatica, incontrando tante realtà locali, amministrazioni, associazioni che insieme vogliono diffondere la cultura della bicicletta, promuovendo il cicloturismo e la mobilità attiva.

«A Termoli abbiamo partecipato alla conferenza Ecomob Expo City 2024 per poi toccare Serracapriola, Torremaggiore, San Severo fino a raggiungere le sponde dell'Adriatico di Rodi Garganico, pedalando con Fiab Foggia e Fiab Trani e incontrando una delegazione FaiFoggia.

Ringraziamo anche le Ferrovie del Gargano che ci hanno messo a disposizione un treno speciale, Etr 300 di ultimissima generazione, allestendo il trasporto bici con un apposito carrello (per la prima volta, per Fiab).

Quindi, la carovana della Bicistaffetta ha continuato la sua avventura nel cuore della Puglia, attraversando l'entroterra foggiano! Tappe fondamentali a Troia, Ordona e Cerignola, con incontri con gli amministratori locali. L’accoglienza è stata calorosa e ha aperto la strada a promettenti prospettive per il futuro delle ciclovie! A Foggia, presso la Provincia, con il supporto di Fiab locale, si è svolta una conferenza con assessori e dirigenti per discutere lo sviluppo delle infrastrutture ciclabili. Ai volontari i ciclostaffettisti hanno fatto sentire l'appoggio di Fiab Italia ai progetti di ciclabili urbane nel loro territorio, già a livelli di eccellenza! Per non farsi mancare nulla una splendida visita guidata al Museo del Grano di Cerignola, grazie alla Proloco locale. Infine siamo arrivati a Bari dove ci accoglie un arcobaleno, vogliamo interpretarlo come un buon presagio per il futuro. È stato bello esserci di nuovo a questo appuntamento».

Infine, l’attività di promozione del cicloturismo prosegue al TTG Travel Experience in fiera a Rimini dove Fiab sarà presente con stand e due appuntamenti importanti, per annunciare Velo-city 2026 e approfondire EuroVelo con un convegno, temi trattati anche venerdì 27 settembre nell’incontro-dibattito di Termoli, a Ecomob Expo City.