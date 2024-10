La "Casa dei Diritti" aderisce alla Giornata Mondiale della Salute Mentale

TERMOLI. I volti sono quelli "gentili" di Yvonne Del Gesso e Mariagrazia Lanzone, che con spirito di altruismo svolgono il servizio civile e nel solco di questo virtuoso impegno, lanciano l'adesione della Casa dei Diritti alla Giornata Mondiale della Salute Mentale.

«Oggi, 10 ottobre si celebra il World Mental Health Day - Giornata mondiale della salute mentale, istituita per la prima volta il 10 ottobre 1992, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo. Il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quest’anno è: "It’s time to prioritize mental health in the workplace", ovvero: "È tempo di dare priorità alla salute mentale sul posto di lavoro".

Nonostante la crescente consapevolezza dell’importanza del benessere mentale, molte sfide rimangono nel garantire che ogni individuo possa ricevere il supporto necessario. Una delle principali difficoltà è lo stigma che ancora circonda i disturbi mentali. In molti ambienti di lavoro, parlarne è ancora visto come un segno di debolezza, e chi si espone teme conseguenze negative, come una riduzione delle opportunità di carriera o giudizi da parte dei colleghi.

Le pressioni quotidiane, l’equilibrio tra vita professionale e privata, la competizione e le scadenze serrate contribuiscono ad aumentare lo stress, che spesso può evolvere in condizioni più gravi come ansia, depressione o burnout. Tuttavia, la mancanza di un dialogo aperto su questi temi rende difficile identificare i problemi e fornire il supporto necessario, creando un circolo vizioso in cui il malessere si aggrava.

La sfida più grande si presenta però quando l’individuo cerca di accedere ai servizi di supporto psicologico. Purtroppo, in molti luoghi l'accesso ai servizi di salute mentale è ancora limitato per motivi economici, per mancanza di strutture o a causa di barriere culturali. Le aziende dovrebbero collaborare per garantire ai propri dipendenti accesso a tali servizi, attraverso programmi di assistenza, consulenze psicologiche o agevolazioni per terapie. Una cultura aziendale che incoraggia il benessere mentale non solo migliora la salute dei dipendenti, ma aumenta anche la produttività e la qualità del lavoro. A livello nazionale e globale, è essenziale che le istituzioni pubbliche investano in programmi di prevenzione e trattamento, rendendo i servizi di salute mentale parte integrante dell’assistenza sanitaria primaria.

La prevenzione gioca un ruolo fondamentale nella gestione della salute mentale. Intervenire precocemente, prima che i problemi si aggravino, può fare la differenza. È qui che il supporto delle comunità, delle istituzioni e dei luoghi di lavoro diventa cruciale. Creare ambienti che promuovano il dialogo, in cui i dipendenti possano sentirsi liberi di esprimere le proprie difficoltà senza temere conseguenze, è il primo passo verso una cultura della salute mentale positiva.

La Casa dei Diritti è impegnata ogni giorno nel fornire orientamento e supporto a chi si trova in difficoltà, lavorando per garantire che ogni individuo possa accedere ai servizi di cui ha bisogno. Il nostro obiettivo è abbattere le barriere che impediscono l’accesso alla salute mentale e offrire risorse e strumenti per promuovere il benessere psicologico. Collaboriamo con esperti, associazioni e strutture locali per indirizzare le persone verso il giusto percorso di cura e supporto.

La nostra missione è rendere la salute mentale una priorità per tutti, nel lavoro e nella vita di ogni giorno. Come comunità, possiamo lavorare insieme per abbattere lo stigma e costruire una società più inclusiva e attenta al benessere di ciascuno. La salute mentale non è un lusso, ma un diritto. È il momento di agire, di ascoltare e di prendersi cura l’uno dell’altro, perché il benessere di tutti inizia dalla salute mentale di ognuno».