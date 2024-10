Approvata a Campomarino la mozione per promuovere i canoni concordati

CAMPOMARINO. Approvata la mozione per la promozione dei Canoni Concordati.

Il consigliere comunale Marialuisa Di Labbio, capogruppo di SìAmo Campomarino, esprime viva soddisfazione per l’approvazione, nel corso del Consiglio comunale del 9 ottobre, della mozione che impegna il Comune di Campomarino a farsi parte attiva nella conclusione di accordi territoriali per la stipula di contratti di locazione a canone concordato e per valutare, in sede di prossimo bilancio di previsione, il riconoscimento di riduzioni sulle aliquote Imu applicate agli immobili concessi in locazione con i predetti contratti.

Sottolinea la Di Labbio: “E’ stata una bella pagina di politica, di azione al servizio dei cittadini, per cui ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza che, con voto unanime, hanno dimostrato sensibilità verso questo tema da noi proposto anche in campagna elettorale. Già dalle prossime settimane mi adopererò con l’amministrazione e le associazioni rappresentative di proprietari e inquilini affinché si giunga alla concreta operatività di tali accordi per contribuire ad alleviare la difficile situazione economica in cui versano molte famiglie della zona. Il nostro gruppo sta continuando a fare politica sul territorio, il prossimo passo è un incontro-dibattito sull’Autonomia Differenziata previsto per domenica 20 ottobre alle ore 17.30 presso Palazzo Norante”.

Sarà un momento di confronto tra autorevoli esponenti del modo accademico e politico, invitati a illustrare le tematiche su cui a breve saremo chiamati ad esprimerci attraverso i referendum proposti.

“Un'occasione per ascoltare, senza pregiudizi, le motivazioni dei favorevoli e dei contrari alla riforma, un modo per offrire ai cittadini gli strumenti per una scelta consapevole affinché, come più volte ripetuto in campagna elettorale, ognuno possa sentirsi partecipe della vita politica, ha concluso l'esponente di opposizione.