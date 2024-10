L'Asrem su prenotazioni urgenti, appropriatezza dei codici prescrittivi e neuropsichiatria

Quando si apprende di un bambino affetto da una patologia che necessita di cure, in alcuni casi urgenti, l’attenzione aumenta, perché si tratta di un paziente fragile, di un essere indifeso il cui destino è in parte affidato ai genitori o a chi dello stesso se ne occupa amorevolmente. Ed allora succede che tutto si fa perché quello stesso bambino riceva l’assistenza dovuta. Come del resto è accaduto nel caso della giovane coppia che doveva prenotare una visita dal neuropsichiatra infantile per il proprio figlio. Una prescrizione urgente sulla impegnativa redatta dal pediatra di libera scelta. Una richiesta, però, non esaudita nella immediatezza dal Cup e su cui l’Asrem ha ora focalizzato l’attenzione.

“Ad oggi – spiega la Direzione Strategica dell’Azienda sanitaria molisana – non sono state ancora attivate le slot per le urgenze di neuropsichiatria, ma alle stesse si tra lavorando da tempo. Infatti, nonostante non siano monitorate dal Ministero ai fini del controllo sul rispetto dei tempi di attesa, l’ASReM reputa che siano indispensabili per rispondere alle esigenze della popolazione che abbia bisogno di tali prestazioni. La stessa responsabile della unità operativa di Neuropsichiatria infantile, Tiziana Addona, ne ha sottolineato l’importanza”.

Ed è proprio la dottoressa Addona che racconta di come funzioni il Servizio che da qualche tempo sta dirigendo.

“La struttura situata in via Garibaldi a Campobasso – rimarca - conta su 4 neuropsichiatri infantili.

Un numero irrisorio rispetto alle esigenze del territorio. Di fatto noi siamo l’unica Uosvd di Neuropsichiatria infantile in regione e cerchiamo di risolvere le problematiche sinergicamente, con il confronto e la condivisione all’interno di un team multidimensionale, occupandoci non solo di aspetti clinici, psicosociali ed educativi, ma collaborando pure con Istituzioni quali Tribunale per i minorenni e scuole di ogni ordine e grado.

Detto questo mi preme sottolineare che anche in momenti difficili abbiamo sempre dato risposte a chi si è rivolto al nostro servizio. Il buonsenso e l’abnegazione ci appartengono, è vero, e prendiamo in carico i casi, relativamente alle tempistiche, valutando le singole specifiche necessità. Sicuramente è importante il corretto uso dei codici prescrittivi sulle impegnative dei Pediatri di libera scelta e dei Medici di medicina generale per evitare ritardi ed accavallamenti nella erogazione delle prestazioni”

Ebbene, l’Asrem resta disponibile ad accogliere quotidianamente richieste di risoluzione di problematiche che affliggono i cittadini e nel contempo ricorda l’impegno, non semplice ma costante, profuso per lo smaltimento delle liste di attesa.