Spesa farmaceutica, «Il Molise resta virtuoso»

CAMPOBASSO. Impegno economico dell’Asrem rispetto la spesa farmaceutica, arrivano le precisazioni della dottoressa Stefania Falciglia, direttore facente funzione della Governance del farmaco.

“Circa la spesa farmaceutica convenzionata – sottolinea la dottoressa Falciglia – il Molise, nei primi due mesi del 2024, ha investito 6.999.409 euro, registrando un incremento del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, la regione, considerato il trend nazionale, mostra un andamento virtuoso attestandosi al 6,57%, nettamente al di sotto del tetto fissato da Aifa, corrispondente al 6,8%.

Questo a differenza di altre realtà, come la Puglia, che pur con un decremento della medesima spesa, non rispetta il limite stabilito. Anche relativamente all’impegno economico per gli acquisti diretti si evidenza un andamento positivo per il Molise, che si piazza sotto la media nazionale dell’12,01% classificandosi al quinto posto come regione meno spendente con l’11,56%”.