L'agricoltura dei prossimi 20 anni: scenari ed eccellenze alla Fiera d'Ottobre

Quale agricoltura nei prossimi venti anni? Il dibattito alla Fiera d'Ottobre di Larino

LARINO. La sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto, il direttore del Cte Michele Cermele, il direttore generale di Fruttagel Paolo Cristofori, il ceo del Gruppo Amaranto Giuseppe Gagliardi; il ceo de "La Molisana" Giuseppe Ferro; Luca Di Narzo, co-fondatore e ceo di HexErgy srl; Sandra Palombo del comitato imprenditoria femmibile della Camera di Commercio del Molise; l'europarlamentare Aldo Patriciello; Federico Stanghetta, direttore commerciale marketing Conad Adriatico e Mario Saronno, socio fondatore e Ceo di Girasole srl. Sono stati loro i protagonisti del panel che ieri mattina, dopo l'inaugurazione della 281esima Fiera d'Ottobre, ha tenuto banco nell'area convegni, discutendo del futuro del comparto agricolo nei prossimi 20 anni, di filiera del cibo made in Italy e di ricerca e innovazione nell'agro-alimentare.





Una delle tavole rotonde su cui più ha puntato l’amministrazione Puchetti, nell’organizzare il programma della Fiera 2024, che unisce tradizione e innovazione.

Spunti interessanti e di natura differente quelli emersi da rappresentanti istituzionali, esperienze del mondo imprenditoriale e di supporto al mondo produttivo nell’ambito specifico, dove le eccellenze manifestano la superiorità dei prodotti italiani, ma che devono essere tutelati non solo mettendoli al riparo dalla concorrenza sleale o quella che non deve rispettare i rigidi canoni comunitari, ma anche dai cambiamenti climatici.

Fare rete e sinergia, il primo dogma, per valorizzare specificità e dare sostegno alle startup. L’onorevole Patriciello, ad esempio, ha ribadito con forza come occorra che i bandi europei debbano essere sfruttati con sempre maggiore tempestività, non arrivando alla fine del ciclo di programmazione, ma dall’escursione delle storie d’impresa è venuto fuori quel coraggio e quel know-how che spesso nemmeno sottendiamo di avere nel Dna delle nostre realtà economiche.

Il caso “La Molisana” è un totem in questo senso, capace di scalare le vette del mercato imponendo qualità e brand, così come la scelta di Fruttagel di puntare sui prodotti del territorio, diversificando anche la mission originaria.

Novanta minuti serrati, gestiti da Cermele, chiamato a dare la nuova chiave di volta al palinsesto fieristico, dove oltre che gli espositori, tutti potranno accedere alle informazioni, l’obiettivo che si erano posti il sindaco Puchetti e l’assessore alle Attività produttive, Angela Vitiello.

Evento seguito in diretta Facebook da Termolionline.

Galleria fotografica