Il tour della prevenzione del tumore al seno

CAMPOBASSO. Il cancro al seno è il più diagnosticato tra i tumori femminili e l’incidenza è in aumento nelle fasce di età più giovani. Ad un innalzamento dell’incidenza, la buona notizia è che per il tumore della mammella si osserva una una continua tendenza alla diminuzione della mortalità, anche grazie alla diffusione dei programmi di diagnosi precoce.

Nell’ambito della campagna nazionale LILT FOR WOMEN 2024, dal 5 ottobre al 2 novembre 2024 l’ambulatorio mobile di LILT e Acqua & Sapone farà tappa in 21 città italiane per offrire visite al seno gratuite a cura di un medico specializzato LILT.

Il camper rosa sarà anche a Campobasso domenica 13 ottobre in via IV Novembre 92 davanti il punto vendita di Acqua&Sapone.

Non è necessaria la prenotazione ma ci si dovrà recare direttamente presso l’ambulatorio mobile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, fino ad esaurimento della capienza giornaliera.

Ad eseguire le visite il personale medico della LILT Campobasso che si è da subito messo a disposizione per l’evento. Nell’ambulatorio si alterneranno i dirigenti medico della Chirurgia dell’ospedale di Termoli il dott. Alessio Maurelli e il dott. Federico D’Attilio. Insieme a loro ci sarà Sara Barile, infermiera presso l’ospedale di Termoli con master in Breast Nurse.

Oltre alla diagnosi precoce, il tour promuoverà la routine per la salute del seno: autopalpazione periodica, sana alimentazione, attività fisica e stop al fumo.

Sarà inoltre possibile partecipare gratuitamente a 4 webinar sulle più corrette modalità di prevenzione realizzati da medici LILT secondo il seguente calendario:

08 Ottobre 2024 ore 15 - “Dalla parte delle donne” - dott.ssa Daniela Ballerini, radiologa senologa

15 Ottobre 2024 ore 15 – “Il calendario della prevenzione” - dott.ssa Daniela Ballerini, radiologa senologa

22 Ottobre 2024 ore 15 – “Amore & Prevenzione: HPV e altre Infezioni Sessualmente trasmissibili” - dott.ssa Donatella Sghedoni, ginecologa e igienista

29 Ottobre 2024 ore 15 – “Nutrizione in Rosa: guida per la salute femminile” - dott.ssa Alessandra Borgo, biologa nutrizionista.

Se avete perso un webinar e volete seguirlo potete visitare la pagina https://www.acquaesaponeforcharity.it/progetti-webinar.