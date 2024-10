Fiera d’Ottobre: Gal Innova Plus, 7 progetti strategici per rinascita territorio

LARINO. Sette idee, sette iniziative che mirano a essere l’inizio di una vera e propria rinascita del territorio. Nell'incantevole cornice della Fiera d’Ottobre di Larino, il GAL Molise Innova Plus porta in scena una visione ambiziosa per il futuro del territorio. Sotto il segno del Piano di Azione Locale (PAL) "I Cammini del Molise Frentano", sette interventi strategici mirano a far fiorire una terra ricca e in parte inesplorata, legando il progresso economico al turismo esperienziale nei 27 comuni del comprensorio.

Giovanna Lepore, dinamica direttrice del GAL, tratteggia con passione l’obiettivo di questa iniziativa: "Vogliamo costruire una rete di itinerari turistici che esalti il patrimonio culturale, storico e naturalistico della nostra terra". Al cuore del PAL c’è una pluralità di interventi che spaziano dalla sostenibilità ambientale al sostegno alle imprese locali, senza trascurare la promozione di eventi e la formazione di un capitale umano capace di essere protagonista del rilancio del territorio.

Tra le iniziative di punta si distingue il progetto di governance pubblico-privata, un'alleanza tra istituzioni e privati per mappare gli itinerari già esistenti e disegnare nuovi percorsi che attraversino i paesaggi più suggestivi del Molise Frentano, dalla costa alle valli interne. Questa sinergia si accompagna a un ambizioso piano di comunicazione che intende far conoscere il Molise Frentano ben oltre i confini regionali, con l’obiettivo di attirare un turismo nuovo, curioso e rispettoso. Ma è sul fronte della sostenibilità che il GAL Innova Plus si distingue per visione e innovazione. Un progetto pionieristico di biomonitoraggio ambientale sfrutta le api da miele come sentinelle della qualità dell’aria e dell’ambiente. Un segnale forte, che evidenzia l’importanza di mantenere intatta la purezza dei paesaggi molisani, rendendoli ancora più attraenti per i visitatori in cerca di natura incontaminata. Allo stesso tempo, grazie ai finanziamenti destinati ai comuni, si mira a migliorare e rendere più accessibili i principali attrattori culturali e naturalistici, così da ampliare l'offerta turistica dell'intera regione. La valorizzazione delle risorse locali non si ferma qui: il GAL ha stanziato fondi per sostenere le imprese agricole del territorio, spingendole a sviluppare nuovi servizi turistici e a moltiplicare le esperienze che possono offrire ai visitatori. Dall'agricoltura esperienziale alle degustazioni di prodotti tipici, il Molise Frentano vuole mostrarsi in tutta la sua autenticità, offrendo un turismo che non si limita a osservare, ma che vive la cultura e le tradizioni locali. Il GAL Innova Plus sta sviluppando strumenti tecnologici come un’app e un sito web dedicati, che consentiranno ai turisti di scoprire e pianificare le loro esperienze lungo gli itinerari del Molise Frentano, rendendo la regione accessibile con un semplice clic.

"La nostra presenza alla Fiera di Larino si inserisce in una strategia più ampia che culminerà in un grande evento, ‘Gli Eventi’, dove mostreremo tutto il potenziale della nostra terra come destinazione turistica sostenibile" conclude Lepore. Il sogno, dunque, è di rendere il Molise Frentano una meta in cui autenticità, bellezza naturale e sostenibilità si fondano, attirando viaggiatori consapevoli, affascinati da un territorio che ha ancora tanto da svelare.