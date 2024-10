Bifernina, da lunedì 14 ottobre chiuso il viadotto Molise II

MOLISE. Al fine di eseguire le prove di carico sul viadotto Molise II, che si estende dal km 48,600 al km 52,677 della strada statale 647 “Della Valle Del Biferno”, Anas, a partire dalle ore 8:00 di lunedì 14 ottobre e fino alle ore 18:00 di venerdì 18 ottobre, devierà entrambi i sensi di marcia sulla bretella provvisoria già in passato utilizzata durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata dal viadotto in argomento.

Anas stima un incremento dei tempi di percorrenza non superiore ai 12 minuti

