Il centenario della nascita di La Penna: pronte le iniziative per ricordarlo

TERMOLI. Domattina, lunedì 14 ottobre, alle 10.30, nella sala “Ecclesia Mater” del Centro Pastorale della Curia della Diocesi di Termoli, in piazza Sant'Antonio, ci sarà la presentazione della manifestazione di inaugurazione del busto e l'incontro nella sala consiliare del Comune di Termoli del compianto onorevole Girolamo La Penna.

Sarà, inoltre. l'occasione per presentare il 3° Corso di formazione politica, che si articolerà in 15 incontri culturali in programma ogni venerdì, con inizio il 25 ottobre prossimo.

L’evento è patrocinato dalla Regione Molise, dalla Provincia di Campobasso, dal Comune di Termoli, dall’Ordine dei Giornalisti del Molise e dall’Ordine degli Avvocati di Campobasso, con la concessione dei crediti di formazione professionale per i loro iscritti.

I due eventi rientrano tra le manifestazioni programmate dall’Associazione per la ricorrenza del centenario della nascita dell’onorevole Girolamo La Penna.