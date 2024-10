Impianti e reti per l'energia: «Cosa vedremo dal famoso belvedere di Guglionesi?»

GUGLIONESI. «La presa di coscienza», è quella che l'attivista Antonio Di Pasquale, che sovente si esprime sui temi degli impianti energetici, invoca sul territorio del basso Molise e in particolare a tutela del paesaggio di Guglionesi.

«Cosa vedremo dal famoso belvedere di Guglionesi, di qui a qualche anno, se non ci mobilitiamo velocemente in massa?»

Da una semplice ricerca emerge che sul territorio del Comune di Guglionesi, all’insaputa di tutti e mi permetto di ipotizzare anche all’insaputa di chi è preposto a dare le autorizzazioni, sono in fase di autorizzazione Regionale e/o Ministeriale tutti i seguenti impianti a rilevante impatto ambientale:

Elettrodotto 380 kV in doppia terna trinata Gissi – Larino – Foggia; Impianto fotovoltaico da 5,99 MWp in località Santa Chiara Comune di Guglionesi proponente società AMARANTO SPV 1 S.r.l. costituito da 350 pannelli (4x8) coordinate: UTM zona 33T 497578.16 m E m E 4643680.74 m N mm.; Impianto agri-voltaico denominato “Guglionesi” di potenza pari a 40,36 MW e relative di opere di opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Montecilfone e Palata, proponente GREEN PRIME S.r.l.; Impianto agrivoltaico di potenza pari a 8.741,60 KWP denominato “Guglionesi 2” da realizzare in località La Guardata Comune di GUGLIONESI e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale nei Comune di Guglionesi, Montenero di Bisaccia e Montecilfone 41°57'47.36"N 14°52'18.14"E; Impianto eolico di potenza pari a 30 MW denominato “ITW2GU” costituito da 5 aerogeneratori (WTG) altezza pari a 148 metri diametro 150 metri; Impianto eolico di potenza 2 MW connesso ad impianto di accumulo di potenza 2,5 MW composto da 3 aerogeneratori, altezza pari a 80 metri diametro 90 metri sito nei pressi del polo impiantistico della discarica comunale di Guglionesi con opere di connessione alla rete elettrica nazionale nei Comuni di Guglionesi e Termoli proponente società Foglia Umberto S.r.l.; Impianto fotovoltaico da 5,184 MWp denominato “Guglionesi 4” in località Mass. Gallina Comune di GUGLIONESI proponente società VEI GREENFIELD 3 S.r.l. costituito da 8.640 moduli Lat. 41.941590° N – Long. 14.838715° E.; Impianto fotovoltaico da 7,255 MWp denominato “Guglionesi 5” in località “Contrada Serramano” Comune di Gguglionesi proponente società VOLTALIA ITALIA S.r.l. costituito da 13.312 moduli; Impianto agri-fotovoltaico da 5,937 MW (potenza in immissione pari a 5,0 MW) da realizzare alla località Vallone Cupo nel Comune di Termoli e opere connesse nei comuni di Guglionesi e Termoli proponente società FOTOVOLTAICO CINQUE S.r.l.; Impianto eolico di potenza pari a 39,2 MW denominato “Solagne Grandi” costituito da 7 aerogeneratori (WTG) altezza pari a 119 metri diametro 162 metri proponente società LE.RO.DA. wind S.r.l.; Impianto eolico di potenza pari a 52,80 MW costituito da 8 aerogeneratori (WTG) altezza pari a 115 metri diametro 170 metri proponente società Q-Energy Renewables 2 S.r.l. nel territorio dei Comuni di Montecilfone, Palata, Guglionesi; Impianto eolico di potenza pari a 36 MW costituito da 6 aerogeneratori (WTG) altezza pari a 135 metri diametro 170 metri proponente società NATURAL PRIME S.r.l. nel territorio dei Comuni di Guglionesi, Montecilfone e Montenero di Bisaccia; Impianto eolico di potenza pari a 40 MW denominato “Vallone Cupo” costituito da 9 aerogeneratori (WTG) altezza pari a 120,9 metri diametro 158 metri proponente società Wind Energy Guglionesi S.r.l.; Impianto eolico di potenza pari a 40 MW in località “Pantone Macchiozze” costituito da 8 aerogeneratori (WTG) altezza pari a 120,9 metri diametro 158 metri proponente società Wind Energy Montenero S.r.l.; Impianto eolico di potenza pari a 48 MW costituito da 8 aerogeneratori (WTG) altezza pari a 115 metri diametro 170 metri proponente società IBE Guglionesi S.r.l. nel territorio dei Comuni di Guglionesi, Montecilfone e Montenero di Bisaccia.

Come si evince dall’aerofotogrammetria in allegato (senza considerare, se mai dovessero essere autorizzati, tutte le linee elettriche che saranno necessarie per collegare i suddetti 54 aerogeneratori tra loro ed alla rete di distribuzione nazionale), i sopra citati impianti di distribuzione dell’energia elettrica, fotovoltaici ed eolici con pale alte in media 120 metri e diametro al rotore di 158 metri per un totale di n. 54, in diversi punti, si sovrappongono tra loro ottenendo:

pale eoliche appartenenti ad impianti diversi che interferiscono tra loro;

pale eoliche che interferiscono con l’elettrodotto Gissi – Larino – Foggia;

pale eoliche che ricadono all’interno di impianti fotovoltaici;

impianti fotovoltaici ubicati sotto l’elettrodotto Gissi – Larino – Foggia “inglobando anche tralicci”.

In estrema sintesi, dal famoso Belvedere, parte più alta di Guglionesi nonché punto più panoramico dell’intera Regione Molise, se i guglionesani e Noi tutti non ci mobilitiamo velocemente in massa a difesa dell'ambiente e del paesaggio, di qui a qualche anno si potrà solo ammirare la devastazione di un intero territorio.

La corsa per accaparrare i fondi del Pnrr e non solo, avviata nella maggior parte dei casi da società a responsabilità limitata nate improvvisamente dal nulla con capitale sociale pari ad Euro 10.000,00, produce, come nel caso di specie, progetti a dir poco aberranti, che non hanno nulla a che vedere con la transizione ecologica, a discapito della salute pubblica, del paesaggio, dell’ambiente, dell’ecosistema, della proprietà privata e della Collettività ed il caso di Guglionesi è emblematico».