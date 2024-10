Randagismo e custodia dei cani: rinnovata la convenzione comunale per il 2025

TERMOLI. Confermato l’affidamento del servizio di custodia, gestione e mantenimento dei cani randagi alla ditta D’Addario Lucia con sede legale in Portocannone.

La convenzione era ormai scaduta e prorogata per ulteriori 6 mesi, necessitava di essere rinnovata per l’anno 2025.

Da indagine eseguita sul territorio, tra le molte strutture individuate in un apposito elenco qui allegato (canili e rifugi autorizzati) redatto dalla regione Molise ancora in attività e più prossima al Comune di Termoli, risulta essere solo la Ditta D’Addario Lucia, già menzionata e già fornitrice dell’Ente, disponendo inoltre di comprovata esperienza pregressa idonea all’esecuzione della prestazione necessaria al mantenimento e custodia dei cani randagi rinvenuti randagi sul territorio comunale; disponibilità immediata del servizio veterinario della locale Asrem per la microchippatura e la sterilizzazione delle unità catturate, nonché al controllo sanitario ispettivo nella struttura; distanza chilometrica del rifugio dal punto di prelievo al destino assai ridotta rispetto a quelli presenti nella Regione (Campobasso, Isernia, Roccasicura, ecc.); comprovata capacità economica– finanziaria e tecnico professionale (presenza del medico veterinario all’interno del canile in caso di urgenti interventi di profilassi); evitabile stress derivante dallo spostamento massivo dei circa 80 animali attualmente di proprietà di questo Comune, presso un’altra località.

Si vuole garantire la continuità del servizio di custodia e mantenimento dei cani rinvenuti randagi sul territorio comunale in una struttura adeguata e sottoposta a continue ed agevoli verifiche sanitarie da parte della locale Asrem; nonché l’adesione ad iniziative promosse dalla stessa ditta e dalle Associazioni Animaliste, per l’affido-adozione dei cani presenti in struttura. L’impegno di spesa si aggira sui 133mila euro.