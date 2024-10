"Guglionesi Futura" rincara la dose: «Chi ha già amministrato faccia mille passi indietro»

GUGLIONESI. Mancano alcuni mesi, ma non così tanti, alle elezioni amministrative che per Guglionesi saranno quanto mai importanti, visto l'attuale regime di commissariamento prefettizio, dopo la caduta dell'amministrazione Tomei, in seguito alle dimissioni del primo cittadino, avvenute a soli 9 mesi dal voto.

Ad animare il dibattito locale è stato il gruppo di Guglionesi Futura, a cui ha dato sponda, di recente, anche il circolo dem.

«Abbiamo aspettato qualche giorno prima di rispondere», precisano i promotori di questa iniziativa che parte dal territorio.

«Precisiamo e ci teniamo a farlo, che questo non è e non sarà un botta e risposta tra noi e i partiti o le pseudo associazioni politiche impegnate alle prossime elezioni. Precisato questo, specifichiamo che le chiacchiere da "bar" o i post social che ci identificano verso o con un partito vi stanno portando lontano anni luce da chi siamo, ma la cosa che ci stupisce sono le accuse che vengono rivolte su chi siamo in modo chiaro e netto da parte di chi dovrebbe almeno capire di "Politica", e la cosa assurda che qualcuno gli va pure dietro in questa sua farneticazione di pensieri e convinzioni al quanto privi di senso. Accostarci per forza di cose a qualcuno è la dimostrazione di non avere la minima idea di ciò di cui ha bisogno e vuole Guglionesi.

Avete scelto la strada più facile e ciò quella di buttare tutto in caciara, come sempre, questa è la dimostrazione di non saper leggere, né ascoltare i contenuti di ciò che scriviamo, né di essere in grado di ascoltare i vostri cittadini, ed è quindi la dimostrazione che ancora una volta l'ego politico di qualcuno o più di qualcuno domina su ciò che serve a Guglionesi.

Premesso questo, apprezziamo la risposta del Partito Democratico, ma crediamo che il rinnovamento sia priorità per Guglionesi e purtroppo deve essere un rinnovamento generazionale e di idee.

Crediamo che chi abbia amministrato fino ad oggi, abbia il dovere morale e politico di fare un passo indietro, le carriere politiche non possono durare decenni, oggi per rilanciare Guglionesi ci vogliono persone nuove giovani.

Sgombriamo il campo da nostre possibili candidature, così facciamo ulteriore chiarezza e precisiamo che ciò che noi scriviamo lo sostiene il 99%della popolazione guglionesana, quindi sicuramente, anzi probabilmente chi fa politica oppure ha fatto politica oggi ha il dovere di comprendere e capire che è il momento di fare non uno, ma mille passi indietro.

Disponibili al dialogo, sgombriamo il campo da altre ipotesi non fondate e prive di fondamento, sicuramente non siamo competitor a nessuno e vi tranquillizziamo dicendo che non abbiamo ambizioni di creare nessuna lista, né avanzare candidature di nessun tipo e nessun genere, ma siamo disponibili a dare il nostro contributo di idee e di rinnovamento reale a chiunque lo chieda, con idee oneste che ci legano a Guglionesi.

A chi continua fare pensieri su chi siamo e chi non siamo associandoci persino al famoso Cavaliere Errante, rispondiamo in maniera chiara che la sua visione politica non ci ha mai interessato, e che sia lui che il cavaliere errante sono ormai passati, come sono passati tanti altri, e sicuramente le loro idee hanno altri progetti, che sono lontani da ciò che possa riguardare Guglionesi.

Lasciamo a voi politici, ponendovi delle domande, ma sapete realmente ciò di cui ha bisogno Guglionesi?

Siete consapevoli dei danni che avete causato a Guglionesi? Se riflettete come riflettiamo noi, vi accorgete che non solo dovete fare innumerevoli passi indietro, ma dovete vergognarvi di come avete ridotto questo paese.

Siamo cittadini, non politici di Guglionesi».