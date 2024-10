Le frontiere del Centro di salute mentale: a tu per tu col neo primario Alessandro Gentile

Centro di salute mentale Asrem: l'intervista al direttore Alessandro Gentile

TERMOLI. Giovedì scorso, il Centro di Salute mentale Asrem ha celebrato la “Giornata mondiale”, promossa dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo, mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale, combattere stigma e discriminazioni.

Manifestazione realizzata con la partecipazione attiva della cittadinanza, dei pazienti e dei loro familiari, degli operatori del sistema territoriale della salute mentale, grazie all'impegno dall’associazione dei familiari Incontrarsi, con le cooperative DiversaMENTE e Progetto Popolare (enti gestori del Centro Diurno Chesensoha), con l’associazione turistica Pro Loco di Termoli e con il contributo di diverse altre associazioni ed enti del territorio, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Termoli.

Una iniziativa venuta pochi giorni dopo che il neo direttore, il dottor Alessandro Gentile, ha assunto l'incarico di primariato, sostituendo così nel ruolo effettivo il dottor Angelo Malinconico, che è andato in pensione un anno e mezzo fa, e di cui fu anche il facente funzioni per assicurare continuità al Csm.

L'abbiamo incontrato per avere un commento postumo alla Giornata vissuta in piazza Sant'Antonio, ma soprattutto per approcciare all'attività del Csm Asrem.

Giuseppe Alabastro