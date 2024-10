Lunedì 21 ottobre parte la mensa scolastica a Larino

LARINO. Il servizio di mensa Scolastica per l’anno 2024/2025 avrà inizio il prossimo lunedì, 21 ottobre 2024.

La richiesta del servizio di mensa scolastica viene presentata annualmente al Comune di Larino. Sono già state inoltrate le iscrizioni. Si invitano i genitori che non hanno ancora effettuato l'iscrizione a presentare la stessa entro e non oltre il giorno 17 ottobre 2024. Il Comune eroga, attraverso una società di ristorazione individuata mediante gara d'appalto, il servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Per l'anno scolastico 2024-25 il servizio è gestito dalla ditta di ristorazione R.S.V. società cooperativa con sede in Villamagna (CH). Il servizio mensa è particolarmente attento al rispetto dei bisogni nutrizionali degli alunni sia relativamente alla preparazione e somministrazione, sia per ciò che concerne la qualità dei nutrienti contenuti in ogni pasto.

I menu vengono elaborati in collaborazione col Dipartimento di Prevenzione Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asrem. L'Amministrazione pone molta attenzione al tema delle diete speciali, dovute ad intolleranze o allergie degli utenti o a motivi religiosi. Il costo del pasto è di 3 euro, come stabilito dalla delibera di Giunta Comunale n. 27 del 08.03.2024.

Da questa annualità sarà possibile accedere al servizio di PagoPA per effettuare i pagamenti dei buoni pasto o direttamente online dal proprio pc oppure dal cellulare all'indirizzo www.comune.larino.cb.it sezione "Cittadino", sottosezione "Accedi ai servizi al cittadino", "Accedi con SPID/CIE":

A pagamento effettuato si riceverà una mail di conferma. Eventuali commissioni, se richieste dal sistema di pagamento prescelto sono a carico dell'utente.

Per gli utenti che hanno problematiche con l'accesso al Pago PA o per gli utenti che non hanno SPID o CIE, la generazione del Pago PA verrà effettuata nell’ufficio negli orari di apertura al pubblico sottoindicati: da

Raggiunto un credito residuo pari al costo di dieci pasti, sarà inviata una mail per segnalare la necessità di provvedere ad effettuare una ricarica.

La rilevazione delle assenze dalla mensa avverrà presso la scuola di appartenenza con la collaborazione del personale scolastico e del personale della ditta aggiudicataria del servizio sarà trasmessa all'Ufficio competente del Comune di Larino.