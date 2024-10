Nuovo piano di investimenti da Acea Molise per sistema idrico e dismissione del depuratore

TERMOLI. L’Acea Molise e il Comune di Termoli approvano una revisione del Piano degli Investimenti sulla rete idrica integrata.

Una modifica volta a garantire maggiore resilienza dell’infrastruttura nel suo complesso, potenziandola nei punti in cui si è registrata una maggiore incidenza delle rotture, causate proprio dalla vetustà o inadeguatezza delle strutture stesse.

La revisione del Piano degli Investimenti proposta da Acea Molise Srl persegue, pertanto, due obiettivi: garantire gli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione in termini di risposta alle variate esigenze del territorio e al mantenimento/efficientamento delle strutture esistenti; garantire il rispetto degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuali imposti dall’Arera.

Il maggior aggravio finanziario conseguente all’approvazione del Piano degli Investimenti troverà copertura in ambito tariffario, come previsto dalla Convenzione in essere fra il Comune di Termoli e Acea Molise srl e dai provvedimenti vigenti in tema di regolazione tariffaria

Tra gli “Interventi a tutela del territorio e delle acque per il miglioramento del servizio idrico integrato del Comune di Temoli” da parte della società sono inclusi i lavori di dismissione e delocalizzazione dell’impianto di depurazione del porto nel Comune di Termoli e gli ulteriori investimenti sulla rete idrica e fognaria previsti dal Piano degli Investimenti 2024-2029; sono riconosciuti dall’Amministrazione Comunale come opere di prioritaria urgenza e di preminente interesse pubblico; l'attuazione del piano di investimento è finanziato esclusivamente dal piano tariffario, che dovrà essere approvato da Arera, senza oneri a carico del bilancio comunale

Il Piano investimenti 2024-2037 proposto da Acea Molise S.r.l. è finanziato per 3,825 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, per 19.182.472,12 a carico di Acea Molise Srl – attraverso ribaltamento a carico della Tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII)- all'interno del Piano Finanziario di cui al Progetto di finanza “Interventi a tutela del territorio e delle acque per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato del Comune di Termoli”.