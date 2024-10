Fissata l'udienza in Corte dei Conti, la Regione Molise attende il giudizio sul rendiconto 2022

CAMPOBASSO. La Regione Molise attende con ansia, e non lo diciamo così per dire, il giudizio di parifica della Corte dei Conti relativo al 2022.

Sì, perché senza questo provvedimento di fatto l'operatività di Palazzo Vitale è assai limitata, ora si conosce quello che sarà il giorno del giudizio, che metterà fine a questa sorta di "paralisi" amministrativo-finanziaria.

Mercoledì prossimo, 23 ottobre, alle ore 11, presso il Salone d’Onore del Palazzo del Governo, alla presenza del Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, dei rappresentanti della Giunta e del Consiglio Regionale e delle più alte cariche istituzionali – la Sezione regionale di controllo per il Molise si pronuncerà sulla parifica del Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2022.

Dopo il saluto e l’intervento di apertura del Presidente di questa Sezione di controllo, Lucilla Valente, i Magistrati Istruttori, Domenico Cerqua, Ruben D’Addio ed Emanuele Petronio riassumeranno gli esiti delle verifiche condotte sul rendiconto approvato dalla Giunta Regionale con delibera di Giunta regionale n. 289 del 25 settembre 2023 e dalla stessa confermato con delibera di Giunta regionale n. 423 in data 5 settembre 2024.

Seguirà la requisitoria del Procuratore Regionale della Corte dei Conti per il Molise, presidente Antonio D’Amato, ed eventualmente un breve intervento di replica del presidente della Regione, Francesco Roberti. La Corte si ritirerà in Camera di Consiglio per assumere la propria decisione, di cui, al termine, verrà letto il dispositivo in pubblica adunanza.