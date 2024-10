L'umanità in corsia è la migliore cura: «Un grazie "speciale" a Giampiero»

TERMOLI. La vita a volte, a tutti noi nessuno escluso, riserva sempre situazioni di diversa natura, belle ed esaltanti ma altre volte molto meno, e altre ancora addirittura tragiche.

Oggi vi vogliamo raccontare l’avventura di una persona che, di colpo, ha visto la sua quotidianità cambiare ed ha richiesto un intervento sanitario importante.

La situazione seria e urgente non poteva essere risolta nella nostra Regione, a causa del nostro sistema sanitario. E la vita che fa? Ti pone davanti a un bivio, devi scegliere tra la morte certa o la minima possibilità di salvarti, fuori dalla tua Regione, sottoponendoti a un intervento delicato, difficile e complesso.

Così sceglie di andare nella struttura d’eccellenza in Italia, al Policlinico Gemelli di Roma. La struttura immensa nel cuore della Capitale che a parole non si può descrivere, ma una volta che ci sei dentro, ti rendi conto che quello che viene detto su di essa è pura verità.

Già solo entrando, nonostante le migliaia di persone che circolano all’interno, vieni accolto fin dalla reception con gentilezza, affabilità e benevolenza. Risposte gentili, empatiche, persino dagli addetti alle pulizie. Premura e sorrisi sono all’ordine del giorno qui.

Per non parlare del reparto L9 di Medicina Interna Cardiovascolare, Chirurgia Vascolare, Cardiologia, Scompenso Cardiaco dove davvero ti fanno sentire a casa tua, pur trovandoti in un contesto dove gli interventi non sono certo di routine.

Tutti, dal primario “all’ultimo dei lavoratori” sono state davvero belle persone, che non ti fanno sentire soli, mai un momento.

A loro il ringraziamento più grande. Dall’operatore sanitario che è stato un autentico ciclone di simpatia, infatti i pazienti non vedono l’ora che inizi il suo turno di lavoro per vivere diverse ore in serenità nonostante le loro problematiche. Lui si chiama Giampiero Mainiero ma tutti lo chiamano “Primario”, la sua giovane vita (54 anni) è stata molto attiva, per metà faceva tutt’altro, ha lavorato per 20 anni in giacca e cravatta a Liverpool come impiegato della British Telekom, poi di colpo ha deciso di tornare a Roma, ha fatto il concorso per entrare al Gemelli, superato l’esame si è ritrovato a lavorare in rianimazione e proprio lì dove ha toccato con mano il senso della vita e della morte, ha capito di avere la vocazione per fare questo mestiere.

L’umanità di questo Operatore ti fa dimenticare il luogo dove uno si trova una bravissima persona che sa fare bene il suo compito. Giampiero conosce bene anche la nostra Termoli di cui ce ne ha parlato benissimo e noi lo abbiamo invitato a tornarci.

Ecco questo è il ringraziamento che facciamo a lui esteso a tutti i lavoratori della struttura.