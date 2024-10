Fondi per la non autosufficienza non coprono il fabbisogno del territorio: le graduatorie

TERMOLI. Non ci sono risorse utili a coprire tutte le domande per il fabbisogno di sostegno alla non autosufficienza. Per l'ambito sociale territoriale di zona, infatti, l'avviso pubblico a conclusione dell'iter concluso dopo il bando pubblicato nelle scorse settimane e di cui abbiamo dato notizia, vede decine di non beneficiari a causa della carenza dei fondi.

Allegato A1 – Elenco anziani beneficiari e idonei non beneficiari per carenza di fondi – contributo economico – n. 86 beneficiari e n. 58 idonei non beneficiari per l’importo complessivo pari a € 455.910,00;

Allegato A2 – Elenco anziani beneficiari – servizio di assistenza domiciliare– n. 7 beneficiari per l’importo complessivo pari a € 21.143,29; ·

Allegato A3 – Elenco disabili gravissimi beneficiari e idonei non beneficiari per carenza di fondi – contributo economico – n. 61 beneficiari e n. 55 idonei non beneficiari per carenza di fondi per l’importo complessivo pari a € 347.360,00;

Allegato A4 – Elenco disabili gravissimi beneficiari del servizio – n. 4 beneficiari per l’importo complessivo pari a € 12.081,88;

Allegato A5 – Elenco disabili gravi beneficiari e idonei non beneficiari per carenza di fondi – contributo economico – n. 13 beneficiari e n. 43 idonei non beneficiari per carenza di fondi per l’importo complessivo pari a € 43.420,00;

Allegato A6 – Elenco disabili gravi beneficiari del servizio – n. 2 beneficiari per l’importo complessivo pari a € 5.034,12;

Allegato A7 – Elenco esclusi – n. 80.

Ill sostegno economico mensile in favore del caregiver viene riconosciuto con decorrenza retroattiva a far data dal 15 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, dopo verifica dell'esistenza in vita e della permanenza al domicilio dell'utente beneficiario.

Il servizio di assistenza domiciliare sociale (Sad) sarà riconosciuto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2024.