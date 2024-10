"Km di solidarietà": i Lions Tifernus consegnano l'assegno alla Lilt

TERMOLI. In un incontro informale e conviviale i Lions Club Termoli Tifernus hanno consegnato all’Associazione Provinciale di Campobasso della Lilt l’assegno frutto della cena di beneficenza di fine agosto presso la sede della Misericordia di Termoli.

E’ stata un’occasione per le due organizzazioni di tornare a ringraziare quanti hanno reso possibile l’evento e i tanti volontari che hanno preso parte all’organizzazione non tralasciando i minimi dettagli.

Una partecipazione straordinaria per l’evento che ha reso possibile raggiungere l’obiettivo: con l’importo ricavato è già stato acquistato un mezzo da 9 posti che accompagnerà i pazienti oncologici verso i luoghi di cura rendendo il parco macchine della Lilt di Campobasso più ampio, più nuovo e più sicuro per i viaggi.

Attraverso l’accompagnamento verso i luoghi di cura, la Lilt Campobasso offre un sostegno sociale ai pazienti oncologici che a causa della malattia vivono una condizione di fragilità e marginalità. E’ uno dei principali servizi a sostegno dei malati oncologici ed in particolare è rivolto a chi vive solo o con familiari occupati al lavoro e in condizioni economiche precarie.

Il Presidente del LionsClub Termoli Tifernus Silvestro Belpulsi e la presidente della Lilt Campobasso Carmela Franchella hanno ringraziato in primis il Governatore della Misericordia Romeo Faletra e tutto il team capeggiato da Pasqualino e Riccardo che ha ospitato l’evento presso la propria sede. Ma anche lo chef internazionale Nicola Vizzarri e la sua brigata e Paola Marinucci con le signore del Porto dell’Associazione San Basso 7.0 che hanno deliziato i palati, insieme a Clara Bakery Pasticceria Adriatica di Termoli che ha preparato dei deliziosi biscotti. E grazie al sassofonista Alex Di Rocco che ha donato ai partecipanti delle magiche melodie.

Grazie ancora al presidente dell’Associazione dei Vigili del Fuoco Aldo Ciccone e tutti i suoi associati che hanno curato la sicurezza.

Inoltre all’importo raccolto per la cena di beneficenza è stato sommato l’importo di varie donazioni pervenute alla Lilt Campobasso nell’ultimo anno da pazienti oncologici che hanno usufruito del servizio di accompagnamento, dal MotoClub I Falchi della Strada di Guglionesi, dalla Squadra Rosa di Guglionesi, dal Cosib, dal MotoClub Pig Riders di Larino a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

“E’ per noi – ha affermato al presidente Lilt Campobasso, Carmela Franchella – grande motivo di orgoglio essere stati scelti come destinatari di questo grande evento ed aver visto quanta solidarietà si è mossa per rendere possibile il sogno inseguito da diverso tempo: acquistare un nuovo e più idoneo mezzo da utilizzare per l’accompagnamento dei pazienti oncologici verso i luoghi di cura. Sicuramente il sodalizio con i Lions, nato in questa occasione, continuerà nel futuro perché abbiamo trovato in loro dei grandi compagni di squadra per far crescere la rete di solidarietà attorno ai pazienti, continuando a puntare anche su iniziative che promuovono la prevenzione oncologica”.

Galleria fotografica