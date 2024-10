"Manifesto delle aree idonee alle energie rinnovabili", prime adesioni

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Comune di San Martino in Pensilis, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14 ottobre scorso, ha aderito al “manifesto delle aree idonee all’installazione degli impianti di energie rinnovabili” redatto dall’Associazione nazionale Città dell’Olio e dall’Associazione nazionale Città del Vino per chiedere alla Regione Molise di individuare con propria legge le aree idonee per l’installazione di impianti di energia rinnovabile in modo responsabile.

Manifesto che promuove un approccio integrato e di tipo sistemico che vada a conciliare le necessità collegate alla transizione energetica e quelle relative alla tutela e alla preservazione del territorio con i suoi ambienti, i suoi paesaggi e le sue tradizioni, e, ancor più, della sua attività primaria, l’agricoltura, fondamentale per uno sviluppo sostenibile e per la qualità della vita delle comunità locali.