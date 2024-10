In Molise accolti 1.630 immigrati tra centri di accoglienza e progetto Sai

TERMOLI. Politiche di contenimento degli sbarchi da parte del Governo e proprio in queste ore la prima nave con profughi a bordo si dirige in Albania.

Al 15 ottobre, data di ieri, erano 1.236 gli immigrati presenti negli hot spot italiani, la maggior parte in Sicilia, mentre 101.047 nei centri di accoglienza e 37.309 nei centri Sai, quindi in totale 139.592. Sono dislocati, quota parte, in tutte le regioni, Molise compreso, che ne ospita 726 nei centri di accoglienza e 904 come progetti Sai, per un totale di 1.630, poco più dell'1%.

Dati che vengono costantemente aggiornati dal "cruscotto" del Viminale e che recano in questo 2024 una tendenza di circa un terzo rispetto al 2023 come numero di stranieri che tentano di approdare nel nostro Paese via mare, proporzionalmente anche i minori non accompagnati, diminuiti di due terzi.