"Campana in cammino", obblighi e divieti

TERMOLI. Domenica 20 ottobre, in occasione dell'arrivo della "Campana in cammino", il comandante della Polizia locale di Termoli ha emanato la seguente ordinanza.

Dalle ore 12.00 a fine evento di domenica 20 ottobre 2024 il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo di tutti i veicoli (rif. Figura II 74 Art. 120 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e l'interdizione del transito veicolare (rif. Fig. 46 Art. 116 D.P.R. 16/12/1992 n. 495) in deroga alla regolamentazione vigente per il tratto di corso Umberto Io compreso tra piazza Garibaldi (Stazione Ferroviaria) e l'intersezione con corso Nazionale con eccezione dei veicoli in uso ai disabili, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei residenti e dei dimoranti diretti alle proprietà private di rimessaggio, nonché dei veicoli autorizzati dagli organi di polizia preposti alla vigilanza;