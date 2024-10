Spiaggia Abile: al via la formazione per il turismo accessibile

TERMOLI. Spiaggia Abile è il progetto promosso dalla Regione Molise e dai Comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino, con il sostegno finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per migliorare concretamente l'accessibilità delle spiagge molisane e promuovere un turismo inclusivo lungo l'intera sua costa favorendo l’accoglienza e l’esperienza dei visitatori con bisogni speciali.

Secondo uno studio Eurostat sono circa 130 milioni in Europa (un abitante su sei), le persone con disabilità motoria, sensoriale, cognitiva, le persone autistiche, obese, gli anziani, i genitori con passeggini e bambini piccoli, le donne in gravidanza, le persone con esigenze alimentari specifiche (per ragioni fisiologiche o culturali). E ben 50 milioni di loro viaggiano per turismo in modo regolare, anche in bassa stagione, trattenendosi nei luoghi che garantiscono servizi accessibili, più a lungo degli altri turisti. Accogliere opportunamente queste persone ed offrire servizi adeguati ai loro bisogni senza farle sentire svantaggiate nella propria possibilità di visitare e godere di un luogo è quindi non solo un’opportuna operazione di promozione del territorio, è anche una scelta di crescita e di sviluppo per l’intera comunità ospitante.

Ma il turismo accessibile è molto più che «ristrutturare» il territorio. Non è solo alloggi o attrezzature, è anche e soprattutto accoglienza con risorse formate a mettere in campo approcci adeguati e a proporre esperienze che consentano a queste persone di vivere il territorio appieno e in autonomia. Serve cioè investire in formazione, perché non può esserci accoglienza senza conoscenza.

Per questo, tra le attività di progetto, un posto importante spetta alla formazione di coloro che sono chiamati a dare, in prima persona, le risposte ai bisogni speciali di questi futuri visitatori della nostra regione. Due le attività didattiche affidate agli esperti di Village for All, specialisti a livello nazionale nell’innovazione dell’ospitalità accessibile:

• un programma di formazione per Amministratori e Tecnici di riferimento degli Enti Locali, della durata complessiva di 6 ore, strutturato in 4 appuntamenti pomeridiani dal 7 al 21 novembre 2024;

• un programma di formazione per Operatori turistici (albergatori, ristoratori, guide turistiche, agenzie di viaggio, ecc.), della durata complessiva di 12 ore, strutturato in 6 appuntamenti pomeridiani dal 31 ottobre al 5 dicembre 2024.

Si tratta di programmi mirati interamente gratuiti, la cui partecipazione è facilitata dalle modalità di erogazione, in grado di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere e supportare il turismo accessibile e inclusivo nelle strutture e nel territorio molisano, contribuendo alla crescita di una regione più accogliente e sostenibile per tutti, in perfetta armonia con la naturale vocazione della sua gente.

Clicca qui per accedere al modulo di iscrizione e al programma formativo per Enti Locali.

Clicca qui per accedere al modulo di iscrizione e al programma formativo per gli operatori.