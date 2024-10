Cybersicurezza: una svolta per la protezione digitale dell’Italia

Oggi, 16 ottobre 2024, presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica, si è svolto un convegno di grande rilievo dedicato alla Direttiva NIS2, ufficialmente in vigore dal 17 ottobre prossimo venturo.

L’evento, organizzato su iniziativa del Senatore Costanzo Della Porta con il supporto di Pilat&Partners, ha offerto un’approfondita riflessione sulle nuove opportunità di difesa dagli attacchi informatici, coinvolgendo figure di spicco del panorama politico e tecnologico.

La NIS2 e la sicurezza cibernetica in primo piano quindi: ad aprire i lavori è stato proprio il Sen. Della Porta, che ha sottolineato come la NIS2 rappresenti un fondamentale strumento per contrastare i più potenti attacchi cyber, evidenziando l’importanza della formazione nella protezione delle infrastrutture italiane e dell’Unione Europea. “La formazione è essenziale per difendere l’Italia e gli altri Stati membri”, ha affermato, richiamando l’attenzione sull’educazione come primo passo per rafforzare la sicurezza nazionale.

Il dibattito è poi proseguito con l’intervento di Riccardo Pilat, CEO e fondatore di Pilat&Partners, che ha ringraziato i partecipanti, ponendo l’accento sul ruolo cruciale delle nuove generazioni nel plasmare il futuro della cybersicurezza. “Il futuro inizia oggi”, ha dichiarato Pilat, “ed è necessario creare un’unica velocità, in cui ognuno possa contribuire con la propria competitività economica”. Pilat ha anche letto un messaggio del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, redatto per l’occasione, il cui contributo ha fatto da filo conduttore per l’intero evento.

L’incontro ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo politico e tecnologico, tra cui il Sen. Manfredi Potenti, l’On. Emanuele Loperfido e l’On. Tullio Patassini. Moderati dalla dott.ssa Claudia Conte, i relatori hanno approfondito l’impatto della NIS2 su diversi settori: Il Sen. Potenti ha evidenziato come la capacità ingegneristica italiana abbia sempre rappresentato un motore di cambiamento, citando l’esempio del sistema Enigma per sottolineare il potenziale della NIS2 nel guidare trasformazioni economico-sociali di grande portata. “La NIS2 accompagnerà le aziende in un passo importante verso il futuro”, ha affermato.

L’On. Loperfido ha invece sottolineato l’importanza della cybersicurezza per il tessuto produttivo italiano, in particolare per la manifattura, che collega il territorio alle grandi multinazionali. Ha ribadito l’impegno del Governo Meloni nel sostenere le aziende che, grazie alla NIS2, potranno competere a livello internazionale.

Il ruolo centrale della formazione e delle piccole-medie imprese è stato il solco del proseguimento del dibattito: la dottoressa Ilaria Ricci della Fondazione Italia Digitale ha ribadito la necessità di sensibilizzare le aziende sull’importanza della cybersicurezza e delle nuove tecnologie. Anche il dott. Stefano Bordi ha posto l’accento sull’ampliamento delle organizzazioni coinvolte dalla NIS2 rispetto alla precedente direttiva NIS, affermando che “la sicurezza deve essere una caratteristica fondamentale del digitale” e sottolineando l’importanza di fornire supporto alle Pmi nel loro percorso di adeguamento.

L’intervento del dottor William Nonnis ha poi ricordato quanto sia essenziale investire non solo in infrastrutture ma soprattutto in capitale umano, per affrontare le sfide della cybersicurezza in un’ottica globale. “Il digitale non ha confini”, ha affermato, evidenziando come la formazione sia alla base di una strategia nazionale efficace.

Infine, il dottor Giuseppe Izzo ha concluso il panel ricordando che gli attacchi informatici non solo rappresentano un rischio per la sicurezza delle aziende, ma possono anche causare gravi perdite economiche, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Il convegno ha offerto ampio spazio anche agli interventi del pubblico, tra cui quello della dott.ssa Donatella Giacoppetti di Unem, che ha portato la voce del settore energetico per la mobilità. “La NIS2 è un passo fondamentale”, ha affermato, sottolineando l’importanza della prevenzione e della gestione del rischio in un contesto sempre più digitalizzato.

In conclusione, il convegno ha messo in luce il ruolo cruciale della Direttiva NIS2 per il futuro della cybersicurezza in Italia. L’ampia partecipazione e la qualità degli interventi hanno confermato l’urgenza di un’azione coordinata tra istituzioni, aziende e cittadini per affrontare le sfide di un mondo sempre più interconnesso.

