Immatricolazione-iscrizione UniMol, prorogata la scadenza

CAMPOBASSO. L'Università degli Studi del Molise, anche in ragione del Protocollo “PA 110 e lode”, ha prorogato – con Decreto del Rettore – al 4 novembre 2024 e senza alcuna indennità di mora, la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni (con l’esclusione dei Corsi di Studio ad accesso programmato nazionale, per i quali vigono scadenze diverse).

Con il solo pagamento della prima rata (€ 156,00) si acquisisce il numero di matricola e si continua a viaggiare sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale e con navette bus dedicate senza costi di abbonamento con il progetto “Trasporti gratis”. È fondamentale però perfezionare l’immatricolazione o l’iscrizione entro il 4 novembre per poi richiedere il servizio sul sito dedicato trasporti.unimol.it. e usufruire del servizio nei tempi indicati dal regolamento.

Se hai ancora dubbi su quale corso di laurea

Ti aspetta un’ampia scelta tra i 41 corsi di studi, (19 triennali, di cui una in doppio titolo internazionale con l’Albania; 19 magistrali – di cui 2 in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina – e 3 magistrali a ciclo unico) per un’offerta formativa ampia e trasversale, tra tante conferme e nuove opportunità.

Come immatricolarti?

Prima di ogni cosa devi registrarti al Portale dello Studente: se non hai ancora effettuato la registrazione segui le indicazioni riportate nella pagina Istruzioni per la registrazione al portale.

Qui poi visionare il Manuale per la registrazione on line al Portale; e la Guida all’immatricolazioni on line; in ogni caso la Segreteria Studenti e il Centro di Orientamento sono a tua disposizione.

Conferme e opportunità importanti: