Smarrita in Fiera la medaglietta con la foto del figlio defunto, l'appello di Patrizia

URURI. Ha perso suo figlio, il suo unico figlio, Luigi Papadopoli, nel 2008, quando aveva solo 26 anni. Il suo ricordo è indelebile, così come l’indicibile sofferenza che si porta dentro, perché ci sono casi in cui il tempo non è affatto un dottore, anzi, amplifica la portata degli affetti che vengono strappati via da una sorte assurda.

Lei è Patrizia Santelia, abita a Ururi, si è rivolta a Termolionine perché cerca disperatamente di recuperare un oggetto a lei carissimo.

«Domenica scorsa, 13 ottobre, nel recarmi alla fiera di Larino, ho perso una medaglietta con sopra la foto di mio figlio defunto, sono disperata, volevo chiedere se per caso qualcuno l'avesse trovata di restituirmela, e la cosa più preziosa che avevo», ci scrive Patrizia.

Patrizia ci ha inviato una foto dove si vede Luigi col cappello nero, ed è l’immagine contenuta nella medaglietta.

L’auspicio è che davvero qualcuno possa averla ritrovata per restituirle un simbolo di quell’affetto materno che non potrà mai svilirsi. Il recapito della signora Patrizia è: 348.5443637.