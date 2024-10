Canile municipale, sopralluogo dell’assessore Silvana Ciciola

TERMOLI. Nei giorni scorsi l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola ha fatto visita al canile municipale che al momento si trova in Contrada Piane a Larino.

Un sopralluogo voluto per constatare lo stato della struttura e per avere contezza del numero di cani randagi che sono ospitati da quelle parti. In tutto sono 157 i cani randagi ospitati nel canile, di cui 84 provenienti dal territorio di Termoli.

Nei prossimi giorni si inizierà a considerare l’ipotesi di un nuovo affido del servizio in quanto la ditta D’Addario, che attualmente ospita i cani nella propria struttura, chiuderà definitivamente i battenti nel 2026 e con la convenzione con il Comune di Termoli già in scadenza nel prossimo mese di dicembre.

Situazione che ha indotto l’assessore Ciciola a verificare quanto già in essere ipotizzando nuove soluzioni per il prossimo futuro. Con molta probabilità, nei mesi a venire si dovrà individuare un’area dove poter allestire una nuova struttura che possa ospitare i cani randagi.

Galleria fotografica