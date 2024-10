Presunti reati ambientali, assoluzione al Tribunale di Larino

LARINO. L'avvocato Andrea Petito, del Foro di Foggia, comunica con soddisfazione che in data odierna il Tribunale di Larino ha pronunciato sentenza di assoluzione con formula piena nei confronti del Domenico Giambattista, imputato per presunti reati ambientali.

Il procedimento incardinato tra il 2021 e il 2022 ha visto il signor Di Giambattista accusato di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, realizzazione di discariche abusive e getto pericoloso di cose.

«La difesa ha dimostrato l'insussistenza di alcun elemento a carico dell'imputato, risultando l'ipotesi accusatoria men che congetturale.

Il Tribunale, in persona del giudice monocratico penale, Federico Scioli, accogliendo le argomentazioni difensive, ha assolto il signor Di Giambattista con formula piena "per non aver commesso il fatto", riconoscendo l'insussistenza di prove della sua partecipazione ai reati contestati.

L'avvocato Petito esprime piena soddisfazione per l'esito del processo, che ha ristabilito la verità dei fatti e l'innocenza del proprio assistito dopo anni di vicende giudiziarie, confidando che lo stesso spazio dato alla notizia della intervenuta incriminazione del signor Di Giambattista, a suo tempo dato, sia riconosciuto alla notizia della sua piena assoluzione".