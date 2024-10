Via delle Acacie, verso la conclusione dell'intervento: compaiono segnaletica e pensiline

TERMOLI. La sicurezza stradale passa inevitabilmente anche per l'incolumità dei pedoni, specie in strade particolarmente trafficate che portano fuori dalla città.

Per questo, è fondamentale anche avere segnaletica efficace, come le strisce pedonali. In via delle Acacie, arteria che ha visto un importante intervento di riqualificazione con la realizzazione degli attesi marciapiedi e non solo, vista l'implementazione della pubblica illuminazione, è partita oggi la segnaletica orizzontale, che permetterà una migliore percorrenza dei veicoli e metterà in sicurezza le fermate del trasporto locale, con le pensiline. Ricordiamo come i lavori iniziarono nell’autunno scorso.

Il programma di interventi, curato dall'assessorato ai Lavori pubblici, ha visto realizzati marciapiedi lungo la strada, sul lato destro per chi percorre la stessa dalla rotatoria di via dei Pini, via degli Abeti e via delle Acacie verso la statale 87, al rifacimento ora in corso del tappeto di usura relativo ad alcuni tratti stradali sconnessi, alla realizzazione di alcuni tratti di illuminazione pubblica dove inesistente, nonché all’integrazione e potenziamento della rete di scarico delle acque meteoriche, per una spesa di poco meno di 300mila euro.

Infine, nuove strisce pedonali disegnate anche in via Corsica.

