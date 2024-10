Tutela dell'ambiente con Lipu e Regione Molise

CAMPOBASSO. Avviata una proficua interlocuzione tra la Regione Molise, la Lipu e le Amministrazioni Comunali di Casacalenda e Macchiagodena per mettere a punto strategie comuni volte alla salvaguardia della fauna attraverso il potenziamento e l’istituzione di nuove aree protette.

A quasi 30 anni dalla sua istituzione, la Lipu è presente più che mai sul territorio molisano, un’oasi naturalistica come poche in Italia, che punta sulla green policy per favorire lo sviluppo del territorio, sempre più orientato a politiche di ecosostenibilità e di valorizzazione di aree naturalistiche.

Si è svolto a Campobasso, presso gli uffici del consigliere regionale Roberto Di Baggio, presidente della 3^ Commissione Consiliare, un incontro tra il presidente della Lipu, Alessandro Polinori, il responsabile Oasi e Riserve della Lipu, Ugo Faralli, il responsabile della Riserva di Casacalenda, Carlo Meo, e il Sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone, durante il quale sono state delineate le prime misure per attuare due interessanti iniziative per la valorizzazione del patrimonio naturalistico regionale che coinvolgono due comuni molisani: Casacalenda e Macchiagodena.

La prima riguarda la Riserva naturale esistente “Bosco Casale di Casacalenda”, un’area di alto valore naturalistico, la cui convenzione è in scadenza e per la quale è stato avviato l’iter per il suo rinnovo e potenziamento per il triennio 2024-2027.

La seconda è riferita al territorio di Macchiagodena, che si appresta ad avviare l’iter burocratico per la creazione di una nuova riserva che ricomprende buona parte del territorio comunale particolarmente vocato ad insediamenti di alta valenza naturalistica.

La tutela dell’ambiente e della biodiversità rappresenta il fattore trainante di interi segmenti di programmazione politica a tutti i livelli, a partire dalle strategie locali fino agli orientamenti dell’Unione europea e che si sviluppa in maniera trasversale grazie all’azione sinergica e condivisa di tutte le forze in campo.

Valorizzare aree protette come la Riserva di Casacalenda e creare nuove zone tutelate come il progetto del Comune di Macchiagodena rappresentano stimoli importanti per condividere nuove idee e progetti per lo sviluppo del Molise, in termini di appetibilità turistica e di benessere.