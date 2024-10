Salute mentale, per Malinconico: «In Molise occorrono più fondi e maggiore attenzione»

TERMOLI. Per 40 anni è stato il punto di riferimento della salute mentale sul territorio, apprezzato a livello scientifico in tutta Italia, il dottor Angelo Malinconico, pur lodando l'esperienza dell'ultima iniziativa in piazza, in occasione della Giornata mondiale a tema, chiede che ci sia un budget dedicato a questa branca della sanità

Inoltre, ritiene fondamentale che non si debba operare solo chiusi in spazi angusti, poiché la salute mentale è interazione, deve incardinare l'oggetto del territorio. «Si dà continuità all'esperienza dei miei 40 anni, con l'inclusione di tanti "attori"», ha sottolineato Malinconico, nelle dichiarazioni rese a Giuseppe Alabastro, proprio a commento della riuscita della manifestazione del 10 ottobre scorso, che ha chiuso il nostro percorso, dopo l'intervista al primario Alessandro Gentile e al consigliere delegato Roberto Di Pardo.