Volontariato: col capitano Marinelli premiato l'impegno della Croce Rossa ai tempi del Covid

TERMOLI. Oggi è ancora il mondo del volontariato umanitario che opera in Molise a essere protagonista. Il Terzo Settore svolge un ruolo fondamentale nella società, attraverso le numerose associazioni che si prodigano con cura e passione alla loro missione in favore della società civile e per il bene del prossimo. Numerose sono le attestazioni di stima rivolte ai volontari dai vertici delle istituzioni.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 3 febbraio, in occasione dell'inaugurazione ufficiale di Trento capitale europea e italiana del volontariato 2024 ha detto: “Il volontariato è risorsa tra le più preziose di una società. L'Italia, per nostra fortuna, è ricca di volontari e di associazioni che raccolgono e organizzano queste energie civili. Volontari che portano sollievo negli ospedali. Volontari che danno forza alla protezione civile; che si occupano di sicurezza ambientale; che custodiscono e valorizzano il patrimonio culturale".

I numerosi volontari della regione Molise, che appartengono alle diverse realtà associative non hanno mai fatto mancare il proprio contributo nei momenti di difficoltà come il terremoto di San Giuliano di Puglia, l’alluvione di Termoli, l’alluvione di Petacciato marina, la nevicata del 2012, la visita di Papa Francesco in Molise nel 2014, l’emergenza Covid-2019. Il nostro riconoscimento per il lavoro svolto in silenzio con professionalità va ai tanti Volontari e alle loro famiglie che non gli hanno mai fatto mancare il loro supporto.

Sono giorni di soddisfazione per una di queste associazioni, in particolare per il Comitato di Termoli dell’Associazione Croce Rossa Italiana. Comitato della Cri sempre attivo ed operativo dell’Associazione Umanitaria impegnata da sempre in Italia e all’estero, in Molise non ha mai fatto mancare il suo contributo. Il Comitato di Termoli assicura numerosi servizi dall’assistenza alle famiglie indigenti, al trasporto sanitario in ambito regionale, nazionale ed internazionale, attività di protezione civile, formazione, assistenza alla popolazione in caso di calamità, diffusione della cultura del primo soccorso, disostruzione pediatrica con corsi di formazione alla popolazione e offerti anche nel periodo estivo ai turisti in vacanza presso la Città Adriatica, riscuotendo, puntualmente, come ogni anno, un grande successo tra la popolazione.

Il signor Donato Ciccone, presidente del Comitato di Termoli della Croce Rossa Italiana di Termoli, ha voluto condividere con la cittadinanza questa notizia che interessa un Volontario che ha prestato per anni servizio presso il suo Comitato e appartiene al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

Il Corpo Militare Volontario della CRI, è “un Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate, è composto da un contingente di personale in congedo, arruolato su base volontaria e altamente specializzato: medici, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori. Nei propri ruoli in congedo, il Corpo conta circa 17mila iscritti, richiamati periodicamente a fini addestrativi. Il Corpo Militare in situazioni di emergenza nazionale ed internazionale gestisce ospedali da campo, presidi medici avanzati, nuclei sanitari e logistici mobili e nuclei di decontaminazione Nbcr. Attualmente è organizzato territorialmente in un Ispettorato Nazionale, in Centri di Mobilitazione a livello regionali, in Nuclei Addestramento e Attività Promozionale a livello locale, in basi operative e centri polifunzionali”.

ll personale del Corpo Militare della Cri ha operato anche a Termoli, nella recente emergenza Covid-19 nella gestione dell’ospedale da Campo allestito a Termoli, assicurando il primo centro vaccinale per il Basso Molise.

Il presidente Ciccone ha comunicato che la bella notizia è giunta dalla direzione generale della previdenza militare e delle leva del Ministero Difesa con un atto ufficiale, il decreto in data 5 agosto 2024, il direttore generale, formalizza l’avanzamento di grado del tenente commissario Cri Giuseppe Marinelli, iscritto nel ruolo Speciale del Corpo Militare volontario dell’Associazione della Croce Rossa Italiana, ausiliario delle Forze Armate, che è promosso al grado di Capitano con decorrenza retroattiva al 8 giugno 2018.

Gli auguri e le felicitazioni sono espresse dal presidente del Comitato di Termoli: “il Capitano Giuseppe Marinelli oltre ad essere un Volontario della componente civile della Cri è un Militare del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana che per anni ha prestato servizio a Termoli e durante tutto il periodo dell’emergenza Covid-19, ha svolto un importante servizio presso l’Ospedale da Campo della Cri a Termoli. Ha operato insieme a tanti Volontari di questo Comitato locale che nel tempo si sono avvicendati nei tanti servizi di assistenza e di gestione presso la struttura sanitaria posta a disposizione delle Istituzioni in favore della popolazione in occasione della pandemia Coronavirus. E’ sicuramente un’importante traguardo per il nostro Volontariato ma è un esempio per i tanti colleghi in servizio. Una soddisfazione non solo personale che vogliamo condividere a cui partecipiamo formulando gli Auguri al nostro collega Volontario Cri e neo Capitano Commissario Cri Giuseppe Marinelli da parte mia e dei Volontari del Comitato Cri Termoli”.

Auguri ancora, sono giunti al neo promosso, dal comandante del centro di mobilitazione Abruzzo Molise del corpo militare Volontario Cri, il colonnello commissario Cri Gildo Martucci, che ha voluto far pervenire al capitano Marinelli per la sua promozione “le congratulazioni e felicitazioni, personali e di tutti i colleghi del centro di mobilitazione Abruzzo-Molise del Corpo Militare Cri”.

La redazione tutta di Termolionline si associa negli auguri a questo importante notizia e formulando i più sinceri auguri e con l’auspicio di sempre e maggiori soddisfazioni.

Giuseppe Alabastro