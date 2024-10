Rinnovo presidenza e consiglio direttivo, l'assemblea della Fib Molise

CAMPOBASSO. La Fib Molise si avvia all’Assemblea Elettiva Ordinaria per il rinnovo della presidenza e del consiglio direttivo. I rappresentati degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto si ritroveranno alle ore 9,30 di domenica 20 ottobre 2024 al Bocciodromo Comunale di via Insorti d’Ungheria, a Campobasso, dove è stata convocata l’Assemblea delle società molisane affiliate alla Fib e al Comitato Regionale Molise.

Alla guida della Fib Molise c’è Giuseppe Formato dal 27 febbraio 2022, giorno in cui si tenne l’Assemblea Straordinaria Elettiva. A comporre la squadra del presidente Formato sono stati il vice-presidente Pasquale Mangione, i consiglieri Mario Perrella, Riccardo Forte e Franco Colavecchia. Con loro i Delegati Provinciali della FIB Campobasso, Antonio Di Tota, e della FIB Isernia, Gregorio Valente.

“Sono stati due anni e otto mesi, un po’ meno dell’intero quadriennio olimpico, davvero intensi – ha affermato il Presidente Giuseppe Formato, ricandidato alla carica di numero uno del movimento boccistico molisano – Devo ringraziare per la gran mole di attività svolta tutti i dirigenti del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali, nonché i Presidenti di società, i consiglieri societari e tutti gli appassionati che riempiono i bocciodromi di tutta la regione e partecipano all’attività agonistica e sociale”.

“Siamo partiti in un momento particolare per il movimento boccistico, reduce dalla pandemia che ha gravemente colpito le nostre società sportive e, anche dal punto di vista psicologico, i nostri tesserati, ma anche dalle dimissioni del presidente uscente della FIB Molise – ha spiegato il presidente Giuseppe Formato – Ci siamo rimboccati le maniche, mettendo impegno e passione. Alla nostra elezione le società affiliate erano 16, oggi ne sono 21. Avevamo chiuso la stagione sportiva con 650 tesserati in tutta la regione, nel 2024 abbiamo raggiunto il record, mai registrato in Molise, di 952 tesserati alle società bocciofile molisane. Abbiamo dato uguale importanza alle società bocciofile più grandi e strutturate e alle società dei centri più piccoli, dove abbiamo dato le giuste motivazioni per svolgere l’attività. Mi preme ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questi risultati. Abbiamo un fiorente settore giovanile all’Avis Campobasso e alla Riccese, gli atleti con disabilità all’ASAM Isernia, all’Avis Campobasso e alla Monforte Campobasso, il settore femminile all’Avis Campobasso, alla Madonna delle Grazie Termoli, a La Torre Vinchiaturo, alla Riccese e alla Monforte Campobasso. E tutti questi movimenti sono in espansione”.

“La FIB Molise, inoltre, si è resa protagonista di un’attività agonistica intensa e contraddistinta da eventi federali e nazionali, che per la prima volta sono stati organizzati e disputati nella nostra regione – ha ricordato il Presidente Giuseppe Formato – In totale nelle stagioni sportive 2022, 2023 e 2024, tra manifestazioni nazionali, regionali, di beach bocce e di bocce paralimpiche, sono state organizzate, dalle società sportive, 101 gare. A questi eventi, ci sono da aggiungere gli eventi federali, le manifestazioni in piazza, come la partecipazione alla Giornata Nazionale del CONI a Campobasso, Isernia e Montenero di Bisaccia, gli altri eventi all’aperto di CONI e CIP, la Giornata Regionale dello Sport della Regione Molise. Considerando che le settimane di questo periodo sono state 150, si può facilmente intuire come siamo stati in campo praticamente tutte le settimane dell’anno, anche nei periodi di festa”.

“Il Molise, per la prima volta, ha ospitato alcuni tra i più importanti eventi federali – ha proseguito il giornalista Giuseppe Formato – Nell’ottobre 2022, a Termoli, sulle corsie di gioco della Madonna delle Grazie, la FIB Molise ha organizzato la finale della Supercoppa Nazionale della Raffa, vinta dalla Caccialanza Milano sulla Civitanovese. Un mese dopo, nei bocciodromi di tutta la regione e impianto centrale il Bocciodromo Comunale di Campobasso, le final eight dei Campionati Italiani di Società di 1^, 2^ e 3^ Categoria maschili; nel novembre 2023, sono stati due gli eventi federali con le final four dei Campionati Italiani di Società di 1^, 2^ e 3^ Categoria maschili e femminili disputati nei bocciodromi di tutta la regione e impianto centrale il Bocciodromo Comunale di Campobasso, oltre ai Campionati Italiani di Boccia Paralimpica al PalaUnimol. Nel giugno 2024, invece, il Bocciodromo Comunale di Campobasso è stato teatro delle Final Four Scudetto della Raffa dell’Alto Livello 2024 della serie A maschile, femminile e juniores. In questa occasione, al Centrum Palace di Campobasso si sono anche tenuti il Consiglio Federale e la Consulta dei Presidenti Regionali, gli ultimi due momenti politici nazionali del Quadriennio Olimpico”.

L’attività della FIB Molise è stata premiata dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Molise nel maggio 2023, dall’USSI Molise col premio USSI-Coni nel giugno 2023 e da Telemolise nel Cuore nel dicembre 2023. Inoltre, in questo periodo, il CONI ha insignito della Stella di Bronzo al Merito Sportivo il presidente Giuseppe Formato, il presidente della Frosolonese, Pasquale Mangione, il presidente dell’ASD La Torre Vinchiaturo, Mario Perrella, l’ASD Bocciofila Madonna delle Grazie Termoli e l'ABC Castelpetroso.

“Sono stati due anni e otto mesi davvero belli e intensi”, ha concluso il Presidente Giuseppe Formato, il quale, per il Quadriennio Olimpico 2025-2028, se confermato al vertice della FIB Molise, ha deciso di allargare la squadra di dirigenti sportivi territoriali e tecnici, “perché l’attività è diventata talmente densa di eventi e appuntamenti, che è indispensabile un numero di persone maggiore a cui piace giocare e, soprattutto, impegnarsi per gli altri”.

Galleria fotografica