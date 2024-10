Giornata di formazione diocesana con l'Azione cattolica

LARINO. Dopo la pausa estiva, prima della ripresa delle attività di formazione nelle associazioni territoriali (parrocchiali) di Azione cattolica, abbiamo vissuto un momento in cui ci siamo ritrovati per ascoltare, approfondire, riflettere, condividere, ripartire tutti insieme col cuore pieno di speranza e vivere in modo pieno il cammino associativo.

Una bella occasione in cui non solo abbiamo dedicato la giornata alla formazione dei nostri responsabili associativi ed educativi, degli animatori del settore adulti, giovani e l'Azione cattolica ragazzi, ma anche una bella e gioiosa occasione dove ci siamo ritrovati con le “braccia aperte” per riprendere con rinnovato entusiasmo il nostro cammino di fede.

La Giornata Diocesana di Formazione unitaria di Azione cattolica all’inizio di questo nuovo anno associativo 2024/2025 si è svolta Domenica 6 Ottobre 2024 presso la Casa di Formazione “Giovanni XXIII” a Larino.

Il tema dell’incontro “Prendi il largo” è il titolo del tema dell’anno associativo 2024/2025, con l’icona biblica ripresa dal passo del Vangelo di Luca 5,1-11.

Iniziativa annuale del Settore Adulti e Settore Giovani

“l luogo proprio dell’evangelizzazione è la quotidianità della vita nella sua concretezza di lavoro, di relazioni familiari e sociali, di gioie e di sofferenze. Chi annuncia il Vangelo, come Gesù, cammina tra la gente, si ferma sulle rive del mare della vita e parla al cuore della gente perché sa che sono “come pecore senza pastore”. La riva del mare diventa la cattedrale e la barca è la cattedra dove Gesù siede per diffondere la sua parola di verità e di misericordia.”

Iniziativa annuale dell’ACR

“Nell’anno in cui il cammino Acr si focalizza sull’iniziazione al mistero di Gesù Cristo e i ragazzi sono chiamati a rispondere a una domanda di originalità e unicità, il mondo della cinematografia ci accoglie: il luogo dello spettacolo, dove regnano l’immaginazione e l’estrosità. Il prodotto del lavoro dello sceneggiatore, del regista, degli attori e delle diverse maestranze, alla fine della produzione, è senza dubbio unico, e questo grazie al contributo che ciascuno ha apportato, in vista dell’armonia finale. Dietro a un film o a un cortometraggio c’è il lavoro di tante persone: il fine di tutti, però, è sempre quello di creare un’opera unica che rappresenti l’idea dell’autore e la enfatizzi.”

La giornata è iniziata con la preghiera e la meditazione sull’icona biblica del passo del Vangelo da parte del vescovo Gianfranco De Luca concludendo la mattinata con la celebrazione eucaristica nella Cappella.

La parola chiave è “non temere”. L’invito di Gesù ad avere coraggio, ad avere fiducia.

Si è proseguito con l’approfondimento, la condivisione e la proposta delle linee di programmazione e gli orientamenti nazionali per il triennio 2024-2027 presentate da Paola De Lena per la Presidenza Diocesana.

Dopo la pausa del pranzo, sempre festoso, abbiamo approfondito il tema dell’anno con Fabrizia Savina dell’Ufficio Centrale dell’ACR proveniente dalla Diocesi di Brindisi-Ostuni.

L’intervento si è soffermato sulla parola chiave dell’anno “fidarsi” e sul senso associativo.

Siamo consapevoli di non essere soli, di avere uno sguardo stupito, grato, attento ed accogliente. Ci riconosciamo nella relazione e nell’incontro, con lo stile della provvisorietà e della creatività e con la postura dell’ascolto.

La giornata si è conclusa con la preghiera alla presenza degli assistenti diocesani don Gianfranco e don Alessio.

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione dell’incontro, rendendo la giornata bella, gioiosa e significativa…

Ci vediamo al prossimo appuntamento…

Galleria fotografica