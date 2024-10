Scoperto e inaugurato il busto dedicato al "padre nobile" del Molise Girolamo La Penna

TERMOLI. Lo scorso 15 giugno è stato il centenario della nascita dell’onorevole Girolamo La Penna, per questa ricorrenza il 13 dicembre scorso era nata l’associazione che ne porta il nome e dopo un rinvio per motivi organizzativi, finalmente, questo momento di riconoscimento pubblico a un padre nobile del Molise si è svolto oggi, venerdì 18 ottobre.

È stato così scoperto e inaugurato il busto posto all'ingresso di via Federico di Svevia, prima del Belvedere dei fotografi, con cui la città gli renderà omaggio. Dopo l’inaugurazione del busto in bronzo, alle ore 17, presso la sala consiliare del Comune di Termoli, si terrà un incontro al quale interverranno rappresentanti istituzionali di Comune e Regione Molise e diversi relatori quali Giovanni Di Giandomenico, presidente emerito della Regione Molise, Enrico Santoro, presidente emerito regione Molise, Giovanni Notaro, segretario regionale Cisl Abruzzo e Molise, Remo Di Giandomenico, ex parlamentare, Giuseppe Astore, ex senatore e l’ex consigliere regionale Francesco Mancini.

