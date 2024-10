Il ricordo di La Penna, Niro per la Regione: "Leader autentico, faro oltre i confini, per il Molise"

TERMOLI. Il ricordo di La Penna, Niro per la Regione: "Leader autentico, faro oltre i confini, per il Molise".

"Ci siamo ritrovati in tanti, oggi, con l’onore e la responsabilità di fare memoria del nostro patrimonio collettivo, in questo caso di un periodo storico di grande fermento politico e di una personalità illustre della scena istituzionale molisana e nazionale, un uomo che ha difeso e promosso senza mai risparmiarsi i nostri valori identitari. Girolamo La Penna è stato per noi il faro proiettato al di là del mare e la solida àncora di chi ha visto il Molise nascere e crescere in un’epoca di soggetti politici vivi, dove le decisioni, da Roma in giù, si prendevano insieme nel partito e tra i partiti, retti da argomentazioni, diplomazia e lungimiranza".

Cosí questo pomeriggio, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Molise, Vincenzo Niro, presente a Termoli su delega del presidente Roberti in occasione della giornata commemorativa dell'ex parlamentare molisano nel centenario della nascita.

"Tra i padri fondatori della nostra Regione, dall’alto di un ruolo centrale e ben definito, forte dell’autorevolezza del leader politico vero, a La Penna va oggi il nostro deferente ricordo" ha proseguito Niro.

"Straordinarie le sue capacità relazionali e il dinamismo sul territorio, ha attirato consensi come pochi altri nella storia della politica regionale.

"Un uomo di governo che ha indirizzato le proprie doti organizzative al servizio della comunità. La sua presenza è tangibile in ciò che ci ha lasciato, lui, giovane brillante formatosi un passo per volta nell’agone di una classe dirigente che varcava con fierezza e buon nome i confini regionali.

Quella di oggi, con il ricordo sentito e l'inaugurazione del monumento in bronzo, è una giornata che esprime il valore della memoria come quel tramite che ci fa voltare indietro per guardare avanti con orgoglio e rinnovata speranza" ha concluso Niro.