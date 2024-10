Cresce il numero dei parti al Punto nascita di Termoli, «Trend invertito dopo 10 anni»

TERMOLI. Un autunno importante, quello che si vivrà al Punto nascita di Termoli.

Dopo circa un decennio di calo progressivo del numero delle nascite in Basso Molise, il mese di ottobre 2024 ha fatto finalmente registrare un segno positivo rispetto ai nati allo stesso mese dell'anno precedente, a conferma del trend segnalato dall'attuale direttore facente funzioni, dottor Flocco Saverio e a testimonianza del buon lavoro svolto in quest'ultimo anno nonostante la presenza in servizio presso l'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Termoli di soltanto 5 ginecologi.

"Questo risultato è il giusto riconoscimento di un lavoro svolto con professionalità, impegno e dedizione nonostante la carenza di organico e frutto della rinnovata fiducia delle gravide del Basso Molise che tornano a partorire a Termoli; questo pone le basi, con l'arrivo del nuovo primario, il dottor Vincenzo Biondelli e successivamente di altri ginecologi in seguito all'espletamento del Concorso in atto, per un Reparto sempre più attrattivo e funzionale.

Vari sono i programmi messi in campo già nella fase esecutiva e sono certo che l'innesto di nuove forze di comprovata esperienza e competenza, darà l'accelerazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi proposti".