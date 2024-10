Il Molise protagonista nel trentennale della Città dell'Olio

TERMOLI. C'è anche il contributo del Molise alla lotta all’abbandono dell’olivicoltura, il rilancio dell’oleoturismo e del turismo delle radici, la promozione dell’olivicoltura sociale, la diffusione della Carta degli Oli, il sostegno alla ricerca scientifica sulle proprietà salutistiche dell’olio per il benessere psico-fisico delle persone.

Sono solo alcuni dei temi che affronteremo nel weekend del Baccanale 2024 di Imola che il 25, 26 e 27 ottobre in Piazza Matteotti ospiterà i festeggiamenti per i 30 anni delle Città dell’Olio.

Il sindaco di Imola Marco Panieri farà gli onori di casa e darà il benvenuto a nome della città al Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa che aprirà l’evento mostrando in anteprima il video emozionale realizzato per i 30 anni delle Città dell’Olio dal regista Simone D'Angelo che ha come protagonista l’attrice Giusy Frallonardo.