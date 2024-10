Decine le infrazioni "ambientali" scoperte dall'Aisa a Campomarino

CAMPOMARINO. Non tradisce le aspettative l'attività delle Guardie Ecologiche Aisa Campomarino.

Continuano a svolgere un ruolo essenziale nella protezione e tutela dell’ambiente locale, operando con impegno in diverse attività di fondamentale importanza per il territorio.

Nel corso dei mesi di lulio, agosto e settembre, con un contingente di 6 ispettori volontari per turno hanno effettuato numerose iniziative di informazione della cittadinanza, sensibilizzando 1.800 persone riguardo temi cruciali quali il corretto smaltimento dei rifiuti e l’importanza della sostenibilità.

Si sono impegnate nella protezione dell’ambiente rilevando e controllando ben 14 discariche abusive ed effettuando 48 controlli presso le aree di ubicazione delle ecoisole.

Le segnalazioni inoltre trasmesse agli organi competenti per il recupero dei rifiuti abbandonati da ignoti nel territorio comunale sono state 25. Collaborando in sinergia con con gli agenti di polizia municipale del Comune di Campomarino si e’ giunti all’accertamento di 12 violazioni in materia di errato conferimento e 3 rimozioni di veicoli in stato di abbandono classificati come rifiuti .

“La presenza sul territorio dei volontari dell’Aisa, il loro impegno quotidiano , i positivi risultati ottenuti, rappresentano un valore aggiunto per la comunità locale, un elemento fondamentale nella lotta contro l’inquinamento e un incentivo per la custodia dellle nostre risorse naturali". Queste le parole del sindaco Enzo Norante, che nel ringraziare quanti si sono impegnati in questo progetto auspica la continuità del servizio anche per il futuro.