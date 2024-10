"Onda blu": Mediterranea diventa marea

TERMOLI. Dopo la prima edizione 2023, a Ottobre Mediterranea diventa Marea!

È tornata ONDA BLU: una serie di eventi che attraverserà tutte le città d'Italia e d'Europa per sostenere la missione di Mediterranea Saving Humans.

Anche l’Equipaggio di Terra di Termoli, per il secondo anno, aderisce alla Campagna “Onda Blu” con un evento di raccolta fondi per sostenere le missioni di mare e di terra di MSH, venerdì 25 Ottobre alle 18:30 ℅ i locali di Casa del Popolo di Termoli in via XXIV Maggio,51. All’assemblea-dibattito seguiranno un aperitivo solidale e i Proletari per Caso Live Music.

MSH è attiva, con la sua Nave Mare Jonio, nelle operazioni di salvataggio di persone nel Mar Mediterraneo, arrivata alla sua 19esima missione lo scorso 9 ottobre.

L’Associazione di Promozione Sociale è costituita da Equipaggi di Mare ed Equipaggi di Terra con migliaia di socie attive in più di 40 territori in Italia, Europa e Stati Uniti.

Con l’inasprirsi delle tensioni internazionali e delle politiche migratorie italiane ed europee, Mediterranea è andata incontro alle persone migranti lungo le rotte, organizzando anche missioni di terra, sia nei Territori occupati in Cisgiordania che nello scenario della guerra in Ucraina, oltre che lungo le frontiere italiane.