«Aiutaci a migliorare la sicurezza del tuo territorio»

TERMOLI. Una sede in dote nell'area dell'ex mattatoio comunale sulla SP 113, lungo il fondovalle Sinarca, è quella assegnata all'associazione nazionale dei Vigili del fuoco volontari del Molise - Odv.

E' sotto gli occhi di tutti, specie nelle ultime settimane, come sia importante avere presidi di Protezione civile operativi sul territorio.

Come precisano gli stessi volontari: «Siamo un gruppo che opera con dedizione ed impegno per la protezione del nostro territorio e della comunità locale e da qualche mese abbiamo finalmente un luogo dove poterci esercitare e migliorare le tecniche di utilizzo attrezzature, per prestare al meglio i servizi a cui siamo chiamati a svolgere.

Abbiamo però la necessità, di questa raccolta, per rendere il luogo più sicuro, chiudendo una parte dello stabile per poter proteggere i nostri mezzi e le attrezzature da impiegare sul territorio per fini emergenziali, oltre a poter essere operativi ed esercitarci anche nel periodo invernale».

Per questo, hanno lanciato una campagna di raccolta fondi "Aiutaci ad aiutare".

«Con una piccola donazione puoi contribuire a migliorare la sicurezza del tuo territorio... Grazie di cuore a chi ci aiuterà».

Galleria fotografica